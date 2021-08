La Juventus è attesa da giorni importati in tema mercato. Le principali trattative dovrebbero riguardare il centrocampo, con Manuel Locatelli e Miralem Pjanic che rimangono i profili graditi dalla società bianconera come rinforzi per la mediana. Non dovrebbero esserci novità per quanto riguarda il settore avanzato, anche perché la Juventus ha deciso di acquistare Kaio Jorge come quarta punta. Il brasiliano andrà ad integrare i vari Alvaro Morata, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Il portoghese, quindi, dovrebbe rispettare il contratto con la Juventus in scadenza a giugno 2022.

Un condizionale motivato dalle ultime indiscrezioni di mercato che parlano di un interesse concreto del Real Madrid per Kylian Mbappé. La società spagnola sarebbe pronta ad offrire 120 milioni di euro al Paris Saint Germain per l'acquisto della punta francese, in scadenza di contratto alla fine della prossima stagione. La società parigina, per evitare di perderlo a parametro zero, potrebbe avallare la sua cessione ed avrebbe individuato in Cristiano Ronaldo il suo possibile sostituto.

Cristiano Ronaldo potrebbe sostituire Mbappé al Paris Saint Germain

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Cristiano Ronaldo potrebbe sostituire Kylian Mbappé al Paris Saint Germain qualora il francese dovesse trasferirsi al Real Madrid.

La società spagnola, in questo Calciomercato estivo, non ha effettuato grandi acquisti di mercato. L'unico acquisto importante è stato quello di David Alaba, arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a giugno 2021. Mbappé potrebbe rappresentare un investimento importante per il presente e per il futuro del Real Madrid.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paris Saint Germain, però, avrebbe già individuato il sostituto, l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha un prezzo di mercato circa 30 milioni di euro. Di certo l'eventuale addio del portoghese a due settimane dalla fine del mercato porterebbe i bianconeri ad effettuare un acquisto di qualità. In un momento storico difficile dal punto di vista economico, non è semplice trovare un giocatore importante come lo è Cristiano Ronaldo.

Il mercato della Juventus

Se si dovesse concretizzare il trasferimento di Cristiano Ronaldo al Paris Saint Germain, la Juventus potrebbe acquistare Gabriel Jesus. La punta brasiliana starebbe valutando una nuova esperienza professionale considerando che il Manchester City potrebbe acquistare Harry Kane. Il prezzo di mercato del brasiliano è di circa 60 milioni di euro ma la società inglese potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto dilazionato nelle prossime stagioni.