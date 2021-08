La Juventus nei prossimi giorni incontrerà il Sassuolo per provare a definire il trasferimento di Manuel Locatelli. Il nazionale italiano rimane uno dei giocatori preferiti per rinforzare il centrocampo bianconero ma gli emiliani continuano a valutarlo circa 40 milioni di euro. Somma che la Juventus in questo momento non vorrebbe spendere, anche per non appesantire troppo il bilancio. L'ultima offerta dei bianconeri per il nazionale italiano è stata di circa 25 milioni di euro più 7 di bonus. Rimane quindi evidente la distanza fra le parti, per questo secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera starebbe valutando l'inserimento di una contropartita tecnica.

Fino a qualche settimana fa si era parlato di Fagioli o Dragusin come giocatori che potevano essere inseriti nella trattativa per Locatelli. Nelle ultime ore però la Juventus starebbe valutando di offrire oltre alla somma cash (circa 32 milioni di euro compresi i bonus) il centrocampista classe 2001 Filippo Ranocchia.

Ranocchia possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Locatelli

Potrebbe essere Filippo Ranocchia il giocatore ''decisivo'' per il trasferimento di Manuel Locatelli dal Sassuolo alla Juventus. La società bianconera starebbe pensando al centrocampista classe 2001 come possibile contropartita tecnica per l'acquisto del nazionale italiano. Attualmente infatti ci sarebbe una distanza di circa 10 milioni di euro fra offerta bianconera e richieste del Sassuolo per il cartellino del nazionale italiano.

L'inserimento di Ranocchia (valutato circa 10 milioni di euro) potrebbe servire proprio per definire la trattativa di mercato. Probabile però che se la trattativa dovesse concretizzarsi con questa modalità, la società bianconera si riservi un diritto di recompra sul classe 2001, che ha dimostrato nelle amichevoli estive disputate dai bianconeri di essere un giocatore molto interessante, utile per il futuro.

Un'eventuale esperienza professionale al Sassuolo potrebbe però permettergli di fare il definitivo salto di qualità e di essere pronto successivamente per giocare titolare nella Juventus. In attesa di Locatelli, la Juventus dovrebbe acquistare anche Miralem Pjanic. Il centrocampista potrebbe arrivare dal Barcellona in prestito gratuito e accettare un ingaggio minore rispetto a quello che attualmente percepisce in Spagna.