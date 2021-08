La Juventus vista contro il Barcellona ha dato spunti interessanti dal punto di vista del gioco, nonostante i 3 gol subiti. Il tecnico Massimiliano Allegri ha sottolineato come, da solo pochi giorni, stia lavorando con la rosa al completo, dopo il rientro dalle vacanze dei nazionali sudamericani e di quelli italiani. Di certo i gol sono arrivati da disattenzioni difensive importanti, il primo in particolar modo da un errore di Rugani. Proprio il centrale potrebbe essere ceduto durante questo Calciomercato estivo. Sul toscano ci sarebbe l'interesse di Maurizio Sarri, i due hanno lavorato insieme diverse stagioni fa all'Empoli.

Probabile, quindi, che la Juventus possa acquistare non solo uno o due centrocampisti ma anche un difensore centrale. Sull'argomento ha parlato il giornalista sportivo Matteo Caronni, che ha sottolineato come la Juventus stia valutando Alessio Romagnoli del Milan come possibile rinforzo difensivo. Il classe 1995 è in scadenza di contratto a giugno 2022 e potrebbe lasciare la società rossonera a prezzo vantaggioso.

'Romagnoli alla Juve? Se non arriva quest'anno, l'anno prossimo'

Romagnoli-Juve? Se non è quest’anno, l’anno prossimo… Onestamente mi aspetto qualcosa in difesa, un acquisto a prezzo vantaggioso". Queste le dichiarazioni di Matteo Caronni in riferimento al possibile acquisto in difesa da parte della Juventus.

Secondo il giornalista sportivo, la società bianconera potrebbe, infatti, rinforzarsi soprattutto se Rugani dovesse lasciare Torino. Romagnoli potrebbe rappresentare l'acquisto ideale dal punto di vista economico, in quanto va in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2022. Secondo Caronni, il difensore potrebbe arrivare durante questo calciomercato estivo o eventualmente il prossimo a parametro zero.

Sarebbe un acquisto ideale in quanto è di piede mancino, di conseguenza sarebbe l'alternativa a Chiellini, che sarà gestito in questa stagione per evitare infortuni muscolari.

Il mercato della Juventus

La Juventus, in questi giorni, è al lavoro però per rinforzare soprattutto il centrocampo. Si cerca, infatti, un mediano bravo nell'impostazione di gioco e nelle verticalizzazioni verso le punte ed una mezzala.

I profili graditi sono Miralem Pjanic e Manuel Locatelli. Il centrocampista del Barcellona potrebbe trasferirsi in bianconero in prestito annuale gratuito. È atteso, invece, a breve l'incontro fra il Sassuolo e la Juventus per il nazionale italiano. La società bianconera dovrà incrementare l'offerta iniziale da 30 milioni di euro per l'acquisto del giocatore. Probabile, però, che l'intesa possa arrivare considerando anche che gli emiliani hanno già acquistato il sostituto, Matheus Henrique.