La Juventus è attesa da settimane importanti in tema Calciomercato. Le parole di Massimiliano Allegri nel post partita di Monza-Juventus sembrano lasciar intendere che Aaron Ramsey possa essere confermato anche la prossima stagione in un ruolo diverso rispetto a quello in cui ha sempre giocato nella sua carriera. Il tecnico toscano lo ha schierato mediano davanti alla difesa, elogiandolo per aver garantito un'ottima impostazione di gioco alla squadra bianconera. Nonostante le dichiarazioni di Allegri però, non è da scartare la possibilità di un addio del centrocampista durante il calciomercato estivo, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta importante.

Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro. Altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera è Merih Demiral. Si è parlato di un interesse concreto del Borussia Dortmund, dell'Atalanta e della Lazio. La sua valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro. Qualora dovessero concretizzarsi le cessioni di Demiral e Ramsey, la Juventus potrebbe acquistare Toni Kroos.

Le possibili cessioni di Demiral e Ramsey potrebbero finanziare l'acquisto di Kroos

Secondo la stampa spagnola, la Juventus sarebbe interessata a Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid. Sarebbe un investimento importante in quanto la società spagnola lo potrebbe cedere per circa 40 milioni di euro. Somma che però potrebbe essere finanziata dalle cessioni di Demiral e Ramsey, che potrebbero garantire circa 55 milioni di euro.

La partenza del gallese garantirebbe un risparmio importante anche sul monte ingaggi in quanto il centrocampista guadagna circa 7 milioni di euro a stagione. Somma che sarebbe utilizzata per pagare l'ingaggio del centrocampista tedesco. Le indiscrezioni di mercato in merito al possibile arrivo di Kroos alla Juventus non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani, per i quali in caso di partenza di Ramsey, potrebbe arrivare Miralem Pjanic.

Il centrocampista potrebbe lasciare il Barcellona in prestito di due anni o a parametro zero.

Il mercato della Juventus

La Juventus nei prossimi giorni potrebbe definire i primi acquisti del calciomercato estivo. Si sta lavorando all'arrivo di Manuel Locatelli. A tal riguardo il vice presidente della Juventus Nedved nel pre-partita del match contro il Monza ha dichiarato che è stata già presentata un'offerta al Sassuolo per il giocatore che non sarà aumentata.

Dovrebbe essere definito nei prossimi giorni anche l'acquisto di Kaio Jorge. Il brasiliano dovrebbe trasferirsi in bianconero per circa 1,5 milioni di euro più altrettanti di bonus.