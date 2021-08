Il Paris Saint Germain ha ufficializzato l'acquisto di Leo Messi. La punta argentina ha firmato un contratto da 35 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2023. Una campagna acquisti ''importante'' quella portata avanti dalla società francese, con gli arrivi di Hakimi, Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum e appunto Messi. Si era parlato nelle ultime settimane di un interesse concreto del Paris Saint Germain anche per Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2022. Il centrocampista potrebbe lasciare la società inglese per circa 60 milioni di euro anche perché c'è il rischio che possa lasciare l'Inghilterra a parametro zero la prossima stagione.

Difficile però che dopo l'acquisto di Messi il Paris Saint Germain decida di investire sul centrocampista sia per quanto riguarda il costo del cartellino che quello dell'ingaggio. Una situazione che potrebbe agevolare la Juventus, da diverse stagioni interessata a Pogba. Secondo la stampa inglese, la società bianconera potrebbe valutare il suo acquisto, anche se l'ingaggio che percepisce Pogba non agevolerebbe la trattativa.

Pogba possibile acquisto della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato pubblicate dalla stampa inglese, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Paul Pogba in questo Calciomercato estivo. Investimento che sarebbe favorito dal fatto che non ci sono società disposte ad acquistarlo in questo momento.

Il Paris Saint Germain ha infatti deciso di ingaggiare Leo Messi, investire ulteriori 60 milioni di euro più almeno 20 milioni di euro netti d'ingaggio per il centrocampista potrebbe risultare pesante anche per una società ricca come quella francese. Il Real Madrid invece vive un momento non ideale dal punto di vista economico e potrebbe valutare l'acquisto di Pogba dalla prossima stagione, qualora dovesse lasciare il Manchester United a parametro zero.

Situazione favorevole per la Juventus, alla ricerca di rinforzi importanti per la mediana. Anche contro il Barcellona si è notata una mancanza di qualità sulla mediana.

Il mercato della Juventus

La Juventus attualmente lavora però su profili più sostenibili a centrocampo. Non è un caso si parli dell'approdo di Pjanic nella società bianconera.

Il giocatore potrebbe arrivare in prestito gratuito dal Barcellona. Nei prossimi giorni è atteso anche l'incontro con il Sassuolo per provare a definire il trasferimento di Manuel Locatelli alla Juventus. I bianconeri dovranno però alzare l'offerta iniziale (30 milioni di euro) per definire l'acquisto del centrocampista.