Il Milan di Stefano Pioli è pronto a scendere di nuovo in campo per un'amichevole contro il Valencia. La gara si disputerà il 4 agosto alle ore 20:30 e sarà un test importante per la preparazione della stagione 2021/2022 che vedrà i rossoneri debuttare in Serie A domenica 23 agosto alle 20:45 sul campo della Sampdoria.

Intanto, sul mercato i dirigenti del club meneghino starebbero continuando a cercare un trequartista. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un colloquio con il Real Madrid per Isco, in uscita dalla squadra spagnola.

Allenamento, esercitazioni tattiche e partitella in famiglia prima della sfida al Valencia

Martedì 3 agosto, prima di partire per la Spagna, il Milan ha tenuto una seduta di allenamento basata su attivazione muscolare e lavori sulla forza in palestra. In un secondo momento, sul campo spazio a riscaldamento ed esercizi focalizzati soprattutto sulla velocità dei giocatori.

Stefano Pioli ha poi lavorato sulla tattica e su alcune esercitazioni tecniche, prima della partitella in famiglia. Adesso la squadra rossonera è attesa dal confronto amichevole in casa del Valencia, il cui fischio d'inizio scatterà alle ore 20:30 del 4 agosto.

Il Milan lavora alle cessioni

Sul fronte mercato, i dirigenti rossoneri stanno lavorando per mettere a disposizione di Pioli un organico in grado di competere su tre fronti.

Tuttavia, prima di acquistare dei nuovi calciatori, è necessario mettere a segno delle cessioni.

A tal proposito, sembra vicina la partenza di Hauge, destinazione Eintracht Francoforte. Il club tedesco sarebbe pronto ad offrire 12 milioni di euro per l'attaccante norvegese che il Milan aveva prelevato l'anno scorso dal Bodo Glimt per 4,2 milioni.

L'eventuale cessione del giovane centravanti, dunque, consentirebbe alla società lombarda di registrare un'importante plusvalenza.

Sempre in uscita ci sarebbe Mattia Caldara che dovrebbe accasarsi al Venezia in prestito con opzione di riscatto intorno ai 4 milioni di euro.

Intanto sembra che il Milan abbia tolto dal mercato Rafael Leao.

Mister Pioli vorrebbe dare un'altra chance all'attaccante portoghese, nella speranza che trovi finalmente una certa continuità nelle sue prestazioni.

Alla ricerca di un trequartista: il nome caldo sarebbe quello di Isco

Il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca di un trequartista. Il club rossonero starebbe monitorando soprattutto Isco, segnalato in uscita dal Real Madrid, poiché il tecnico dei blancos Carlo Ancelotti avrebbe deciso di non puntare su di lui.

Il Real valuterebbe il fantasista spagnolo intorno ai 20 milioni di euro, ma la cifra potrebbe essere trattabile perché il contratto del giocatore è in scadenza nel giugno del 2022. Sembra che nei prossimi giorni Milan e Real Madrid possano incontrarsi per parlare di Isco.