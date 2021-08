Le prossime due settimane di Calciomercato potrebbero regalare clamorose trattative, sia in entrata che in uscita. Ci si attendono infatti acquisti importanti in Inghilterra, con il Manchester City che potrebbe acquistare Harry Kane per circa 187 milioni di euro. Non è un caso che il Tottenham stia lavorando all'acquisto di una punta, come ad esempio Dusan Vlahovic della Fiorentina. Anche in Spagna si parla del possibile acquisto da parte del Real Madrid di Kylian Mbappé, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2022. Difficilmente però il francese lascerà il Psg durante questo calciomercato estivo.

Per questo la società spagnola potrebbe decidere di rinforzare la rosa acquistando un altro giocatore di qualità

Di recente il giornalista sportivo Edu Aguirre a El Chiringuito Tv ha lanciato una clamorosa indiscrezione di mercato riguardante il possibile trasferimento della punta della Juventus Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Sarebbe un acquisto gradito soprattutto al tecnico Carlo Ancelotti, con i due che hanno già lavorato insieme vincendo la decima Champions League della storia del Real Madrid.

Ancelotti vorrebbe ritornare ad allenare CR7 al Real Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il tecnico Carlo Ancelotti vorrebbe ritornare ad allenare Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Il tecnico emiliano infatti vuole una punta di qualità e il portoghese potrebbe essere l'acquisto ideale nonostante i 36 anni.

Di certo sarebbe un investimento pesante per il Real Madrid in quanto dovrebbe pagare circa 30 milioni di euro di costo del cartellino e altrettanti d'ingaggio al giocatore. Inoltre per la Juventus non sarebbe una situazione da gestire con facilità anche perché a pochi giorni dalla fine del mercato si ritroverebbe senza un titolare.

Se però dovesse concretizzarsi la partenza di Cristiano Ronaldo, la Juventus potrebbe decidere di acquistare Mauro Icardi del Paris Saint Germain. Altro giocatore che interesserebbe alla società bianconera è Gabriel Jesus del Manchester City. Entrambi i giocatori hanno un prezzo di mercato di circa 60 milioni di euro ma potrebbero lasciare le rispettive società in prestito con diritto di riscatto dilazionato nelle prossime stagioni.

Il mercato della Juventus

L'eventuale partenza di CR7 permetterebbe alla Juventus di diminuire il monte ingaggi della rosa bianconera in maniera importante considerando che il portoghese guadagna circa 30 milioni di euro netti a stagione. Intanto nelle prossime ore potrebbe esserci la definizione dell'acquisto di Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo potrebbe trasferirsi in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 35 milioni di euro. Potrebbe arrivare inoltre un altro centrocampista in caso di cessione di Ramsey.