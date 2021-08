Mancano ormai pochi giorni all'inizio del campionato di Serie A, ma continuano ad arrivare diverse indiscrezioni di calciomercato, in particolare dall'estero, riguardanti alcuni giocatori del campionato, fra i quali Cristiano Ronaldo e Dusan Vlahovic.

Juventus, non sarebbe sicura la permanenza di Ronaldo

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il procuratore di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, starebbe trattando con il Manchester City il passaggio del lusitano dalla Juventus al club inglese. In particolare il City di Mansour sarebbe attratto dalla possibilità regalare il numero 7 bianconero al tecnico Pep Guardiola, viste le difficoltà ad arrivare a Harry Kane.

A livello tecnico alla Juve, Ronaldo non gradirebbe particolarmente il nuovo ruolo che Massimiliano Allegri vorrebbe affidargli: ossia quello di esterno offensivo nei tre con anche dei compiti difensivi.

I bianconeri se riuscissero a cedere Ronaldo potrebbero anche sbloccare il mercato in entrata e risparmiare i 31 milioni di euro previsti dall'ingaggio. Anche il Psg sarebbe sull'ex Real Madrid (ma per la prossime stagione) e potrebbe tentare l'affondo a parametro zero, qualora Kylian Mbappé a giugno dovesse decidere di lasciare il club per approdare al Real Madrid.

L'Atletico Madrid vorrebbe acquistare Dusan Vlahovic

Il futuro di Dusan Vlahovic invece potrebbe essere lontano dalla Fiorentina.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Atletico Madrid avrebbe messo sul piatto circa 70 milioni di euro per l'attaccante. Viste le difficoltà per arrivare a Lautaro Martinez, i Colchoneros avrebbero alzato l'offerta per il bomber serbo della Fiorentina, seguito anche da Inter e Juventus. Il club di Rocco Commisso difficilmente riuscirebbe a rifiutare tale offerta e potrebbe effettivamente valutare di cedere il classe 2000: la decisione finale comunque spetterà allo stesso patron statunitense della società toscana.

Pare possibile che i viola provino prima a offrire un rinnovo di contratto al giocatore, prima di prendere in considerazione la cessione al club allenato da Diego Simeone. Anche i dirigenti dell'Inter avrebbero preso informazioni sul serbo della Fiorentina dopo la cessione di Lukaku, ma la richiesta dei toscani sarebbe stata troppo elevata per la disponibilità economica dei nerazzurri.

Questi ultimi ora sarebbero orientati su altri profili, come Duvan Zapata, Joaquin Correa e Wout Weghorst, 29enne olandese del Wolfsburg.