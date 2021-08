La Juventus sfiderà nel girone H della Champions League il Chelsea, lo Zenit San Pietroburgo e il Malmoe. Match impegnativi ma che sulla carta non dovrebbero condizionare l'eventuale qualificazione dei bianconeri agli ottavi di finale della massima competizione europea. Il Chelsea ha vinto nella stagione 2020-2021 ed è evidentemente la favorita per il primo posto mentre il secondo i bianconeri hanno maggiori possibilità.

Sull'argomento sorteggio dei gironi di Champions League ha parlato anche Andrea Barzagli. In una recente intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore della Juventus (attualmente opinionista a Dazn) ha voluto parlare delle ambizioni dei bianconeri oltre a valutare da vicino i gruppi in cui saranno impegnate le altre italiane.

Sul girone H ha dichiarato: "Tutto sommato è andato bene il sorteggio alla Juventus, non bisogna mai dare niente per scontato ma i bianconeri dovrebbero giocarsela per il primo e il secondo posto del girone". Riguardo invece al cammino europeo della Juventus in Champions League, Barzagli ha aggiunto: "Deve arrivare almeno ai quarti di finale anche senza Cristiano Ronaldo".

'La Juventus deve arrivare almeno ai quarti di Champions League anche senza CR7'

L'ex difensore Andrea Barzagli ha parlato della Juventus e del suo cammino in Champions League, sottolineando come la rosa bianconera per il potenziale che ha dovrebbe arrivare almeno ai quarti di finale. Un traguardo che deve essere raggiunto nonostante in queste ultime ore si sta definendo l'addio di Cristiano Ronaldo alla società bianconera.

Il portoghese infatti è vicinissimo al trasferimento al Manchester City. Proseguendo sulla Juventus ha aggiunto: "Dai quarti di finale di Champions League in poi subentrano altri fattori oltre alla qualità della rosa: momento di forma, chi incontri e in quale condizione si trovano gli sfidanti che incontri". Barzagli ha voluto parlare anche dei sorteggi delle altre italiane sottolineando come il girone dell'Atalanta sia molto impegnativo.

I bergamaschi sfideranno infatti le due finaliste della Champions League della stagione 2020-2021 Manchester United e Villareal, oltre allo Yong Boys.

'Il girone più difficile è quello del Milan'

L'ex difensore della Juventus Barzagli ha definito il girone più difficile per le italiane quello in cui sarà protagonista il Milan.

I giocatori di Stefano Pioli sfideranno infatti l'Atletico Madrid, il Liverpool e Porto (che ha sconfitto la Juventus negli ottavi di finale di Champions League nella stagione 2020-2021). Anche l'Inter avrà sfide impegnative anche se i nerazzurri hanno più consapevolezze rispetto alla scorsa stagione. Di certo avversari come Real Madrid e Shakhtar Donetsk non sono semplici da affrontare anche se se secondo Barzagli l'Inter è superiore tecnicamente alla rosa di De Zerbi. L'altra sfidante è lo Sheriff Tiraspol, società moldava.