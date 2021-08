La Juventus in questa sessione estiva di mercato sta cercando di regalare un centrocampista a Massimiliano Allegri. Il club bianconero vorrebbe arrivare a Manuel Locatelli, ma al momento la trattativa non si sarebbe ancora sbloccata. La Juventus, però, sta portando avanti le negoziazioni a fuoco lento e ci sarebbe del cauto ottimismo sul buon esito dell'affare Locatelli. Ma Cherubini non vuole farsi cogliere impreparato di fronte ad un eventuale brusco stop, perciò starebbe tenendo in piedi anche altre piste. In particolare la Juventus avrebbe sondato il terreno per Aurélien Tchouaméni.

Il giocatore classe 2000 è uno dei talenti più importanti del campionato francese e lo scorso anno è stato eletto come miglior talento della Ligue 1.

La Juventus vuole un centrocampista

La Juventus prima della fine del mercato vorrebbe arrivare ad un centrocampista. I bianconeri sono al lavoro per arrivare a Manuel Locatelli ma il suo non è l'unico nome. Infatti, la Juventus sarebbe anche su Tchouaméni e Pjanic. Il primo è un giovane talento del Monaco, mentre il secondo è una vecchia conoscenza di Massimiliano Allegri. Il bosniaco potrebbe arrivare in prestito gratuito e potrebbe tornare a Torino anche in caso di arrivo di Manuel Locatelli. Ma a quel punto Aaron Ramsey dovrebbe fargli spazio.

Perciò i prossimi giorni saranno particolarmente caldi per la Juventus che vorrà regalare a Massimiliano Allegri un giocatore per completare la mediana. Inoltre, per la prima giornata di campionato la Juventus avrà un po' di emergenza a centrocampo visto che Arthur è infortunato, Rabiot è in dubbio per un problema muscolare, mentre Weston McKennie è squalificato.

Dunque, i bianconeri necessitano di un rinforzo in mezzo al campo da affiancare a Rodrigo Bentancur. Nel frattempo, però, Massimiliano Allegri starebbe pensando anche di spostare Federico Bernardeschi come mezz'ala in attesa di avere notizie dal mercato. Poi ci sarebbe anche la soluzione Ramsey: il gallese è in vendita ma al momento per il tecnico livornese rappresenta un jolly da poter schierare a centrocampo.

Primi minuti per Ronaldo

La Juventus in questi giorni si divide tra campo e mercato. Massimiliano Allegri lavora alla Continassa per preparare il trofeo Gamper: il tecnico livornese contro il Barcellona si affiderà a Cristiano Ronaldo, che giocherà i primi minuti di questo precampionato. Al fianco di CR7 non dovrebbe esserci Paulo Dybala che resta in dubbio. Per il resto si vedranno in campo anche gli altri nazionali a cominciare da Alvaro Morata, Rodrigo Bentancur e probabilmente troveranno spazio anche Federico Chiesa e Federico Bernardeschi.