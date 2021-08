La Juventus, in questi giorni, ha ripreso gli allenamenti con il gruppo al completo visto che sono arrivati i nazionali. Tra questi c'è anche Danilo che sarà uno dei pilastri della squadra di Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore, però, la Juventus avrebbe ricevuto una richiesta per il brasiliano dal Bayern Monaco. Il club tedesco starebbe cercando un terzino e per questo avrebbe chiesto Danilo. La Juventus, però, non vorrebbe cederlo e per questo motivo avrebbe fatto una richiesta di 30 milioni. Il Bayern Monaco a queste cifre non sarebbe disposto a portare avanti la trattativa.

Richiesta per Danilo

La Juventus, in queste ore, avrebbe respinto la richiesta del Bayern Monaco per Danilo. I bianconeri non avrebbero intenzione di non cedere il brasiliano e al momento le possibilità che possa lasciare Torino sono minime. Chi invece andrà via è Merih Demiral che non si è allenato alla Continassa poiché è molto vicino all'Atalanta. Dunque, nelle prossime ore il difensore turco lascerà la Juventus. In entrata, invece, il nome caldo è quello di Kaio Jorge che è arrivato a Torino per sostenere le visite mediche e per firmare il contratto con i bianconeri. Inoltre, la Juventus è sempre al lavoro per arrivare a Manuel Locatelli. I bianconeri sarebbero fermi sulla loro posizione e vorrebbero il giocatore in prestito biennale.

Il Sassuolo avrebbe aperto alla formula del prestito, ma vorrebbe un prestito annuale. Dunque, bisognerà capire se le parti si verranoo incontro oppure no. Chissà che la cessione di Demiral possa servire alla Juventus per alzare un po' la loro proposta per Locatelli. Inoltre, il giocatore sarebbe fermo sulla sua volontà di approdare a Torino.

Allegri lavora alla Continassa

La Juventus, in queste ore, sta lavorando intensamente alla Continassa. I bianconeri stanno preparando il match contro il Barcellona dell'8 agosto. Per questa partita, Massimiliano Allegri avrà a disposizione tuto il gruppo ad eccezione di Arthur e Adrien Rabiot che sono fermi ai box. Il francese ha accusato un fastidio muscolare e tra una decina di giorni sarà sottoposto a nuovi accertamenti.

Dunque, Rabiot è in dubbio per l'inizio del campionato. Per il resto il gruppo è al completo anche Dybala sta meglio anche se svolge degli allenamenti personalizzati per precauzione. Centro il Barcellona, Massimiliano Allegri schiererà in campo le sue stelle a cominciare da Cristiano Ronaldo. Oltre a lui probabilmente si vedranno anche Bonucci, Morata, Chiesa, Bernardeschi, Alex Sandro, Danilo e tutti i nazionali che sono appena rientrato dalle vacanze. La sfida tra la Juventus e il Barcellona sarà visibile su Sky Sport e il fischio d'inizio sarà alle ore 21:30.