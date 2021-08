La Juventus è attesa da settimane importanti in tema calciomercato. Si attendono infatti novità sul fronte Manuel Locatelli e sul rinnovo contrattuale di Paulo Dybala. Potrebbe inoltre arrivare anche un mediano davanti alla difesa, bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

A parlare del mercato della Juventus è stato il giornalista sportivo Nicolò Ceccarini, il quale ha dichiarato che probabilmente la Juventus non si fermerà al solo Manuel Locatelli per rinforzare il centrocampo, ma potrebbe acquistare anche un mediano davanti alla difesa: "Magari più avanti Pjanic potrebbe essere l’altro arrivo, chiaramente in prestito".

Per quanto riguarda invece il prolungamento di contratto di Paulo Dybala, il giornalista sportivo ha aggiunto: "Allegri punta forte su Dybala e lo ha confermato nella conferenza stampa di martedì 27 luglio. Anche il ruolo di vicecapitano è l’ennesimo segnale di quanto allenatore e società siano convinti di continuare il cammino insieme".

Secondo Ceccarini la prima settimana di agosto potrebbe essere decisiva per l'eventuale sottoscrizione del contratto della punta argentina con la società bianconera.

Ceccarini sul mercato della Juventus

Locatelli, Pjanic e Dybala. Sono questi gli argomenti principali dell'editoriale di Ceccarini in riferimento al mercato della Juventus. Il centrocampista del Sassuolo sarebbe il profilo ideale per la mediana, mentre il giocatore del Barcellona potrebbe arrivare negli ultimi giorni di mercato.

La Juventus del presente e del futuro dovrebbe avere in squadra anche Paulo Dybala, che sarà il vicecapitano della squadra bianconera. Nei prossimi giorni potrebbe esserci il suo prolungamento di contratto.

A smentire in parte le parole di Ceccarini è stato il tecnico Massimiliano Allegri, in riferimento al possibile approdo in bianconero di Pjanic.

Allegri elogia la prestazione di Ramsey nel match Monza-Juventus

Secondo il tecnico toscano infatti Ramsey potrebbe fare molto bene come mediano davanti alla difesa. Di conseguenza in caso di permanenza del centrocampista gallese, potrebbe non arrivare a Torino Miralem Pjanic. Il centrocampista del Barcellona infatti guadagna molto e ingaggiarlo significherebbe appesantire ulteriormente il bilancio societario.

Ceccarini ha voluto parlare anche del mercato del Milan, sottolineando come sarebbe vicino il prolungamento di contratto di Kessié. Il centrocampista ivoriano dovrebbe sottoscrivere un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione.

Infine secondo il giornalista Napoli e Roma dovrebbero acquistare un centrocampista.