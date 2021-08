La Juventus nel mese di agosto potrebbe definire le prime trattative di mercato. Si attendono novità su Manuel Locatelli, che potrebbe essere uno dei rinforzi per il centrocampo. Sempre sulla mediana sarebbe possibile l'acquisto di Miralem Pjanic mentre è atteso a Torino Kaio Jorge. La Juventus avrebbe trovato l'intesa con il Santos sulla base di 1,5 milioni di euro più altrettanti di bonus e una percentuale di futura rivendita del 5%. Sarà importante però alleggerire la rosa, anche per finanziare il mercato. Potrebbero essere ceduti Merih Demiral, Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey.

Il difensore interesserebbe al Borussia Dortmund e all'Atalanta ma nelle ultime ore si parla anche di un possibile trasferimento alla Lazio. Sul nazionale italiano attualmente non ci sono offerte mentre il gallese interesserebbe in Inghilterra. A questi si sarebbe potuto aggiungere anche il centrocampista Weston McKennie. A rivelare questo presunto retroscena di mercato il sito Ilbianconero.com, che parla di possibili offerte dall'Inghilterra.

McKennie, il presunto retroscena di mercato

Come scrive Ilbianconero.com, la Juventus avrebbe riscattato Weston McKennie dallo Schalke 04 qualche mese fa con l'obiettivo iniziale di cederlo al miglior offerente. La società bianconera avrebbe voluto realizzare una plusvalenza finanziaria considerando che è costato circa 20 milioni di euro.

Ci sarebbe stato l'interesse concreto di alcune società inglesi per il centrocampista, interesse che però non si è concretizzato. La Juventus avrebbe sperato di ricavare circa 40 milioni di euro da una sua eventuale cessione. Alla fine però non sono arrivate offerte importanti, per questo il giocatore sarebbe rimasto in bianconero.

Allegri e le aspettative su McKennie

Di certo Allegri ha dimostrato in queste prime settimane di preparazione estiva di puntare molto sul giocatore. Ne è dimostrazione l'immagine immortalata dalle televisioni in occasione del gol del 2-0 dell'americano nell'amichevole estiva contro il Cesena. Il tecnico toscano rivolgendosi al giocatore gli ha detto che in questa stagione si aspetta almeno dieci gol dal centrocampista.

Il centrocampista potrebbero trovare più spazio a centrocampo se dovessero partire Bernardeschi e Ramsey. Il nazionale italiano va in scadenza di contratto a giugno 2022 e se non dovesse prolungare potrebbe essere ceduto. Il gallese è stato recentemente elogiato dal tecnico toscano in riferimento al match Monza-Juventus ma se dovesse arrivare un'offerta importante potrebbe lasciare la società bianconera.