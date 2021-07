La nuova Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a ripartire e ricominciare un nuovo campionato di Serie A. La società bianconera dovrà attendere ancora qualche giorno per capire quale sarà il destino di Giorgio Chiellini, mentre circolano voci su un possibile ritorno di Miralem Pjanic.

Intanto la squadra bianconera continua ad allenarsi in ritiro sotto gli occhi di mister Max Allegri.

Chiellini pronto a rinnovare con la Juventus

Sia Giorgio Chiellini che la Juventus paiono avere l'intenzione di continuare il loro matrimonio professionale che ormai dura da oltre 15 anni.

Il giocatore è attualmente svincolato, in quanto il suo contratto che lo legava al club bianconero è formalmente scaduto lo scorso 30 giugno e Chiellini ha voluto parlare di rinnovo solamente dopo l'Europeo, che poi ha vinto con la maglia della nazionale italiana a Londra lo scorso 11 luglio.

Il calciatore è stato recentemente intervistato a un evento a Livorno, sua città natale, dove ha annunciato l'imminente rinnovo con la Juve, dicendo di voler ancora alzare qualche coppa, perché l'appetito vien mangiando.

Il difensore centrale della nazionale italiana, fresco campione di Europa, è atteso nella giornata di lunedì a Torino per ricominciare la sua ennesima stagione con la maglia della Juventus.

La Juventus vorrebbe riportare in bianconero Miralem Pjanic

Intanto per il mercato d'entrata in casa Juventus si monitora fortemente il reparto del centrocampo, con un interesse particolare per Manuel Locatelli del Sassuolo (club con cui proseguono le trattative ormai da settimane) e anche per l'ex bianconero, ora al Barcellona, Miralem Pjanic.

Per quanto riguarda il bosniaco Allegri lo vorrebbe per affidargli la regia della squadra. Ma tra la Juventus e il Barcellona vi sarebbe ancora una certa distanza da colmare. Il problema principale di questa trattativa sta proprio nella formula con cui effettuare il trasferimento.

Juventus e Barcellona non hanno ancora trovato l'accordo per il giocatore: i catalani non si opporrebbero a una partenza in prestito, anche biennale, del bosniaco.

Importante potrebbe essere l'incontro amichevole tra le due squadre, che si terrà il prossimo 8 agosto nel Trofeo Gamper.

Intanto però bisogna segnalare l'interesse molto forte anche dell'Inter su Pjanic, con la società nerazzurra che potrebbe essere quindi avversaria del club bianconero anche sul mercato estivo.