La Juventus non è riuscita a tornare da Udine con i tre punti in tasca. I bianconeri erano in vantaggio per 0-2 ma due errori gravissimi di Wojciech Szczesny hanno impedito alla squadra di Massimiliano Allegri di vincere. Quelle commesse ad Udine non sono le prime papere commesse dal portiere polacco e adesso il suo rendimento per la Juventus inizia ad essere un problema serio. Questa estate ai bianconeri è stato accostato il nome di Gigio Donnarumma ma alla fine il portiere della nazionale è andato al PSG, proprio di questo mancato arrivo ne ha parlato Paolo Condò su Repubblica: "Donnarumma poteva essere preso a zero".

Ma la Juventus come ha spiegato lo stesso giornalista non è riuscita a cedere Szczesny: "Occorreva almeno cedere Szczesny, che non ne ha voluto sapere".

La Juventus ha un problema serio in porta

Wojciech Szczesny lo scorso anno ha commesso diverso errori e in modo particolare le sue papere sono state decisive ai fine dell'eliminazione dalla Champions League per la Juventus. Il portiere polacco, però, è rimasto a Torino e la nuova stagione non è iniziata nel migliore dei modi. I due gravi errori commessi a Udine da Szczesny hanno impedito alla Juventus di vincere e adesso bisognerà capire se Massimiliano Allegri punterà ancora su di lui oppure no. Paolo Condò ha sottolineato che da ora in avanti per il portiere polacco sarà difficile non pensare alle recenti papere commesse: "Dopo i disastri di Udine il portiere polacco giocherà i prossimi match con un bel gorilla sulle spalle".

In questa settimana, Massimiliano Allegri deciderà se puntare ancora su Szczesny oppure se affidarsi a Perin. La Juventus, in questa sessione di mercato, ha fatto di tutto per convincere il portiere ex Genoa a rimanere a Torino. La sensazione è che Perin possa giocare un buon numero di partite e chissà che la prima occasione sia proprio la sfida contro l'Empoli del 28 agosto.

La Juventus deve pensare alla prossima partita

Questa settimana sarà piuttosto difficile per Wojciech Szczesny. I tifosi della Juventus sono piuttosto arrabbiati dopo gli errori commessi contro l'Udinese. Può capitare di sbagliare, ma per il portiere polacco quelle commesse in Friuli non sono le prime papere. La scorsa stagione tra Champions League e campionato gli errori di Szczesny sono stati parecchi e adesso i sostenitori juventini sono piuttosto preoccupati.

Dunque, toccherà a Massimiliano Allegri decidere se dargli ancora fiducia o se metterlo in panchina nella speranza che possa ritrovare la concentrazione. In questa settimana, il tecnico livornese dovrà capire anche quel è la condizione degli altri giocatori e in particolare se schierare nuovamente dal primo minuto Cristiano Ronaldo.