Ieri 21 agosto, la Juventus si è allenata alla Continassa, poi la squadra è partita alla volta di Udine. I bianconeri, oggi 22 agosto, inizieranno ufficialmente la nuova stagione di Serie A nella trasferta con l'Udinese: la gara inizierà alle ore 18:30.

Massimiliano Allegri ha a disposizione gran parte della sua rosa. All'appello mancano solo Weston McKennie che è squalificato e Arthur e Rabiot infortunati. Viste le assenze a centrocampo, il tecnico livornese dovrà ridisegnare un po' la linea mediana, ma le alternative di certo non gli mancano.

Mentre per quanto riguarda l'attacco Massimiliano Allegri può contare su tutte le sue stelle: contro l'Udinese si affiderà al tridente composto da Federico Chiesa, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

La Juventus riparte dalle sue certezze

Massimiliano Allegri si affiderà alle sue certezze e punterà su un 4-3-3. In porta ci sarà Wojciech Szczesny. In difesa, invece, c'è l'unico dubbio di formazione per il tecnico livornese: sulla fascia destra toccherà a uno tra Danilo e Juan Cuadrado, al momento, il numero 6 juventino sembra favorito sul colombiano. Mentre in mezzo al reparto arretrato ci sarà la coppia formata da Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci, con Giorgio Chiellini che partirà dalla panchina.

Sulla sinistra ci sarà Alex Sandro. A centrocampo ci saranno le novità più grandi e Massimiliano Allegri schiererà Aaron Ramsey davanti alla difesa, ai suoi lati ci saranno Rodrigo Bentancur e Federico Bernardeschi.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Rabiot punta la partita con l'Empoli

Oggi, Massimiliano Allegri a centrocampo non potrà contare su Weston McKennie, Adrien Rabiot e Arthur, ma avrà a disposizione Manuel Locatelli. Quest'ultimo però partirà dalla panchina poiché non è ancora al top della forma.

Molti degli assenti dovranno tornare a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida contro l'Empoli del 28 agosto.

Weston McKennie ritornerà subito in squadra visto che è squalificato, ma probabilmente ci sarà anche Adrien Rabiot. Il francese ha accusato un problema muscolare ma è sulla via del recupero. Rabiot sarà a disposizione per la gara contro l'Empoli, anche se resta da capire se sarà titolare oppure no.

Nella gara di sabato 28 agosto, invece, mancherà ancora Arthur. Il brasiliano è stato operato per rimuovere una calcificazione alla gamba e il suo rientro non è ancora imminente. Arthur dovrebbe rientrare a disposizione della Juventus verso metà ottobre. Il brasiliano sta continuando a lavorare intensamente per essere al top fra qualche mese.