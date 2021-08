È iniziata ufficialmente la Serie A 2021-2022, ma non si fermano le voci e le indiscrezioni di Calciomercato, in particolare riguardo la Juventus e l'Inter.

La Juve avrebbe potuto ingaggiare Donnarumma

Secondo quanto emerge da alcune indiscrezioni la Juventus avrebbe potuto prendere realmente Gianluigi Donnarumma dopo la sua scadenza di contratto col Milan, prima che si accasasse al Paris Saint Germain.

La trattativa sarebbe stata organizzata dai dirigenti torinesi, ma poi sarebbe scattato il veto da parte di Massimiliano Allegri, questo è quello che ha affermato in queste ore il giornalista Tony Damascelli.

L'operazione per l'ex portiere del Milan sarebbe stata comunque troppo onerosa per la società degli Agnelli: Donnarumma, che si è svincolato a parametro zero, avrebbe voluto un contratto quinquennale da 12 milioni di euro.

"Szczesny è un giocatore che ha sempre avuto dei limiti. Storicamente la Juve ha sempre avuto dei portieri più forti. L’acquisto di Donnarumma era quasi definito dalla Juve, lo ribadisco nuovamente. È stato Allegri - ha dichiarato Tony Damascelli tramite i microfoni di Radio Radio - che non ha voluto Donnarumma alla Juventus".

L'Inter starebbe pensando anche a Belotti e Scamacca per l'attacco

L'Inter intanto sarebbe sempre impegnata per garantire un altro attaccante a Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma per Andrea Belotti. L'ex Palermo ha il contratto in scadenza col Torino nel 2022 e potrebbe arrivare nelle ultime ore di mercato.

L'obiettivo principale dei nerazzurri, però, sarebbe sempre Joaquin Correa, ma il patron della Lazio, Claudio Lotito, continua a rifiutare la proposta di un prestito oneroso da 5 milioni di euro più un riscatto fissato a 25 milioni.

Un'altra idea sarebbe quella di puntare su Gianluca Scamacca del Sassuolo. L'ex Genoa potrebbe arrivare proponendo agli emiliani un prestito secco con diritto di riscatto.

Il direttore sportivo, Giuseppe Marotta, inoltre non avrebbe abbandonato la pista che porta a Lorenzo Insigne che ha il contratto in scadenza nel 2022. Il rinnovo con il Napoli non è ancora arrivato e De Laurentiis vorrebbe circa 25 milioni di euro per il cartellino.

I nerazzurri, invece, proporrebbero al massimo 15 milioni di euro. La strategia potrebbe essere anche quella di aspettare gennaio per prenderlo a parametro zero (il trasferimento avverrebbe poi a luglio) proponendo all'attaccante 7 milioni di euro alla firma, più un quadriennale da 6 milioni di euro.