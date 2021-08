Tre nomi tra i quali sembra destinato a spuntarla uno solo, a meno di sorprese dell'ultimo minuto che potrebbero portare a tutt'altra soluzione. Il Milan starebbe stringendo il cerchio per il nuovo trequartista da mettere a disposizione dell'allenatore Stefano Pioli dopo il trasferimento a parametro zero di Calhanoglu all'Inter. In queste settimane di mercato estivo sono spuntate diverse indiscrezioni sugli obiettivi rossoneri per la trequarti (si era parlato ad esempio di Ilicic dell'Atalanta e di Adli del Bordeaux), ma ora pare che la scelta si stia concentrando su Junior Messias, Pablo Sarabia e Jesus Corona.

Questi calciatori, infatti, potrebbero giostrare sia come fantasisti che come esterni offensivi.

Il candidato a sorpresa emerso di recente sarebbe Junior Messias. Il brasiliano (attualmente 30enne) ha debuttato in Serie A nella scorsa stagione con la maglia del Crotone, dopo aver fatto una lunga gavetta tra Eccellenza, Serie D e Serie C. Approdato dunque tardi nel calcio che conta, starebbe scalpitando all'idea di poter indossare la maglia rossonera, circostanza che gli permetterebbe di puntellare una carriera nella quale ha lavorato tanto per poter mettersi in mostra. Nel massimo campionato 2020-2021, Messias con il Crotone (poi retrocesso in cadetteria) ha collezionato 36 presenze e ha segnato 9 goal.

Corteggiato a lungo dal Torino, adesso il centrocampista brasiliano sarebbe entrato nel mirino del Milan. Maldini e Massara nei prossimi giorni dovrebbero avere un confronto con i dirigenti del Crotone per sondare il terreno. Il club calabrese finora avrebbe sempre chiesto almeno 10 milioni di euro per cedere a titolo definitivo Messias: una cifra che, per un calciatore di 30 anni che finora non ha mai giocato ad alti livelli e per raggiungere traguardi importanti, potrebbe rappresentare una sorta di "scommessa" per il Milan.

Corona e Sarabia sarebbero in lizza per il ruolo da trequartista del Milan

Messias pare debba temere la concorrenza di altri due colleghi: Pablo Sarabia e Jesus Corona. Sarabia si è trasferito al Paris Saint-Germain dal Siviglia nell'estate del 2019 per la somma di 20 milioni di euro. Il trequartista spagnolo (che all'occorrenza può giocare anche all'ala destra o sinistra) quest'anno, dopo la campagna acquisti "faraonica" dei parigini, rischia di vedere il campo quasi sempre dalla panchina o dalla tribuna.

Quindi potrebbe essere alla ricerca di un'altra squadra che gli garantisca un minutaggio maggiore.

Il Psg, per sfoltire un po' la rosa, aveva pensato di mettere sul mercato Draxler, ma poi il tecnico Pochettino ha deciso di puntare sul centrocampista tedesco, confermandolo di fatto a Parigi. E così la società del presidente Al-Khelaifi sarebbe in questa fase disponibile a lasciar partire Sarabia. Il 29enne di Madrid ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024, ma sembra che la compagine transalpina sia disposta ad accettare anche un possibile prestito. Il suo ingaggio si aggira intorno ai 4 milioni all'anno.

Il terzo potenziale candidato alla trequarti milanista sarebbe Jesus Corona. Questi è più un esterno destro, ma ad ogni modo saprebbe anche adattarsi come trequartista.

Il 28enne del Porto si è messo in luce soprattutto nella scorsa stagione quando, con la sua rete decisiva, ha sancito l'eliminazione della Juventus dalla Champions League. Il suo contratto andrà in scadenza nel giugno del 2022 e, in mancanza del rinnovo, la società lusitana rischia di perderlo a parametro zero la prossima estate.

Il Porto finora avrebbe chiesto 20 milioni di euro per vendere Corona, ma di fronte a questa cifra molti club si sarebbero allontanati, trattandosi di un giocatore che sembra destinato ad andare a scadenza di contratto fra un anno. Questa somma naturalmente sarebbe troppo alta anche per il Milan, che sarebbe disposto a mettere sul piatto non più di 10 milioni.

La speranza della dirigenza rossonera pare sia quella di arrivare fino agli ultimi giorni di questa sessione del mercato quando il Porto, ormai con le spalle al muro, pur di non perdere l'esterno messicano nel 2022 senza incassare nulla, possa decidere di accettare una cifra "in saldo".