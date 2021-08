La Juventus prosegue il suo lavoro in vista della sfida della seconda giornata di campionato prevista sabato 28 agosto all'Allianz Stadium di Torino contro l'Empoli. Sarà importante per i giocatori di Allegri vincere il match, soprattutto dopo il pareggio contro l'Udinese. Intanto però l'argomento più chiacchierato di questi ultimi giorni di agosto è il Calciomercato. In particolar modo si parla soprattutto del possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Secondo gran parte dei giornali sportivi il portoghese vorrebbe lasciare la società bianconera e sarebbe pronto a trasferirsi in Inghilterra.

Si è parlato di un interesse concreto del Manchester City nel caso in cui gli inglesi non dovessero riuscire ad acquistare Kane dal Tottenham. Altre indiscrezioni di mercato invece confermano la volontà del presidente e proprietario del Manchester United Glazer di regalare ai tifosi il giocatore della Juventus. La proprietà americana sarebbe pronta ad investire circa 29 milioni di euro per il cartellino del portoghese e a garantire al giocatore l'ingaggio che attualmente percepisce in bianconero da circa 30 milioni di euro.

Il Manchester United potrebbe presentare un'offerta per Cristiano Ronaldo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi il Manchester United potrebbe effettuare un clamoroso acquisto in questi ultimi giorni di mercato.

La società inglese vorrebbe rispondere al Chelsea (che ha acquistato Lukaku) e al Manchester City (che sarebbe vicino a Kane) riportando in Inghilterra Cristiano Ronaldo. Il portoghese sarebbe un profilo particolarmente gradito ai tifosi ma anche al tecnico del Manchester United Solskjaer. I due infatti hanno giocato insieme proprio nella società inglese più di dieci anni fa.

Sarebbe pronta un'offerta da circa 29 milioni di euro che la Juventus potrebbe accettare. Anche perché in questo modo eviterebbe una minusvalenza finanziaria e allo stesso tempo andrebbe ad alleggerire in maniera evidente il monte ingaggi della società bianconera.

Il mercato della Juventus

Se dovesse partire Cristiano Ronaldo, la Juventus potrebbe acquistare un sostituto di qualità. Si parla di un interesse concreto per Mauro Icardi del Paris Saint Germain, anche se recentemente ha subito un infortunio muscolare che lo terrà fermo quasi un mese.

Piace molto anche Gabriel Jesus, che il Manchester City potrebbe cedere soprattutto in caso di arrivo di Harry Kane. La punta brasiliana ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro, guadagna 5 milioni di euro a stagione. La società inglese però potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto dilazionato nelle prossime stagioni.