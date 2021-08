La Juventus, negli ultimi giorni di mercato, potrebbe portare a termine diverse trattative. Si parla, infatti, di alcune cessioni pesanti che porterebbero inevitabilmente ad altri acquisti, dopo quelli di Kaio Jorge e Manuel Locatelli. I principali indiziati a lasciare la Juventus sono Aaron Ramsey e Weston McKennie. Il gallese, però, attualmente non ha molto mercato. Inoltre, un infortunio muscolare subito nelle ultime ore (dovrebbe stare fermo dieci giorni) non agevolerebbe una sua eventuale partenza. Ha invece molto mercato il centrocampista americano, che vanta estimatori in Inghilterra e in Germania.

Interessa soprattutto al Tottenham, all'Everton e al Bayern Monaco.

A proposito della società bavarese, secondo le ultime indiscrezioni potrebbe offrire una somma di circa 13 milioni di euro più il cartellino del centrocampista spagnolo Marc Roca. Un'offerta di circa 25 milioni di euro, considerando che l'ex Espanyol ha una valutazione di circa 12 milioni.

Possibile offerta da 13 milioni di euro più Roca per McKennie

Il Bayern Monaco sarebbe pronto ad offrire una somma cash di circa 13 milioni di euro più il cartellino di Marc Roca per Weston McKennie. Una proposta che la Juventus potrebbe accettare, anche perché l'americano non sarebbe considerato un titolare da Massimiliano Allegri. Allo stesso tempo, garantirebbe una plusvalenza finanziaria importante, oltre al fatto che avrebbe come contropartita lo spagnolo Marc Roca.

Il classe 1996 è un giocatore ideale da schierare come mediano davanti alla difesa. Andrebbe quindi a rinforzare il centrocampo con un giocatore dalle caratteristiche tecniche e fisiche particolarmente gradite al tecnico toscano. Prima di trasferirsi al Bayern Monaco, a ottobre 2020, Roca è stato un riferimento dell'Espanyol per quattro stagioni, disputando 103 partite, segnando 3 gol e fornendo 4 assist ai suoi compagni.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare un'altra cessione pesante durante questi ultimi giorni di mercato. Si parla infatti del possibile addio di Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe trasferirsi al Manchester City se gli inglesi non dovessero riuscire ad acquistare Harry Kane. Ci sarebbe anche il Manchester United interessato al giocatore.

La Juventus potrebbe cederlo per circa 30 milioni di euro. Se si dovesse concretizzare la sua partenza, la società bianconera potrebbe acquistare Gabriel Jesus del Manchester City, la cui valutazione è di circa 60 milioni di euro. Potrebbe lasciare la società inglese in prestito con diritto di riscatto e pagamento dilazionato nelle prossime stagioni.