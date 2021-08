Un Crotone diviso tra debutto stagionale contro il Como e mercato estivo. Gli squali, che scenderanno in campo all'Ezio Scida nella serata del 22 agosto alle ore 20:30, continuerebbero a lavorare per sfoltire la rosa, fare cassa e cercare di completare la rosa. Per i calabresi l'operazione principale riguarderebbe le uscite con Luca Marrone ed in particolare Junior Messias pronti alla cessione. Se per il difensore si attendono offerte concrete, per il talento brasiliano il Torino potrebbe alzare ben presto la sua proposta.

Crotone, il Torino su Messias

Una trattativa che sembra andare avanti ormai da alcuni mesi è quella tra il Crotone e il Torino per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante Junior Messias. Il club granata, che aveva offerto nei giorni scorsi 8 milioni di euro agli squali, starebbe per fare cassa con gli introiti delle cessione di Evangelista Lyanco al Southampton. Un tesoretto da implementare attingendo ai guadagni ottenuti con la vendita di Soualiho Meïté al Benfica in modo da rilanciare l'offerta nei confronti del Crotone. Il Torino potrebbe così offrire 9 milioni di euro per arrivare al calciatore espressamente richiesto dal tecnico Ivan Juric. In avvio di settimana potrebbero giungere delle novità con il calciatore, attualmente fuori rosa, che accetterebbe di buon grado il ritorno in Serie A.

Marrone, si attendono offerte

Un calciatore che non rientra nei programmi del nuovo Crotone di Francesco Modesto è il difensore Luca Marrone. Dopo due stagioni l'ex Hellas Verona è attualmente un fuori rosa, non partecipando alle gare ufficiali degli squali. Nelle scorse settimane lo stesso calciatore, attraverso le parole del suo agente, aveva reso pubblica la sua volontà di lasciare la Calabria, trasferendosi in un'altra piazza.

Ad arrivare, però, sarebbero stati solamente dei sondaggi. Il primo effettuato dal Monza della famiglia Berlusconi, il secondo dal Bari in Serie C con un ipotesi di contratto biennale.

Crotone, le altre operazioni

In caso di partenza di Junior Messias il Crotone potrebbe cercare di sostituirlo con l'acquisizione del Benevento di Roberto Insigne.

Il calciatore, in scadenza di contratto con i sanniti il 30 giugno 2022, vedrebbe di buon grado l'arrivo in Calabria anche se il Benevento sarebbe restio a cedere un calciatore di valore ad una squadra diretta contendente all'obiettivo promozione. In difesa il Crotone starebbe inoltre proseguendo la trattativa con il difensore Gaston Silva, svincolato dopo l'ultima annata con la maglia dell'Huesca. A centrocampo sfumate le piste Marco Mancosu passato alla Spal e Armand Rada del Renate ma prossimo al trasferimento alla Virtus Entella.