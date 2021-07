La presentazione alla stampa di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico della Juventus sarà l'argomento più chiacchierato dei prossimi giorni fra i giornali sportivi italiani. Il tecnico toscano, come al solito, ha dato tanti spunti in merito non solo alla sua Juventus 2021-2022, ma anche in tema mercato.

Su Cristiano Ronaldo, il tecnico ha dichiarato che rappresenta un giocatore importante per la squadra bianconera e un punto di riferimento per i tanti giovani presenti nella rosa bianconera. Allegri ha quindi indirettamente confermato che il portoghese sarà alla Juventus anche la prossima stagione.

Di diverso parere, nelle ore precedenti, era stata la stampa inglese, che aveva parlato di un possibile addio del portoghese. Secondo il Daily Star Cristiano Ronaldo potrebbe trasferirsi al Manchester United in cambio di Anthony Martial. La società inglese avrebbe dichiarato cedibile il francese dopo l'arrivo di Jadon Sancho. La Juventus da tempo segue il classe 1995, sin dai tempi in cui giocava nel Monaco. Pare difficile pensare a un'offerta in cash, anche perché il Manchester United lo valuta circa 60 milioni di euro. E appunto le voci parlano di un possibile scambio di mercato con Cristiano Ronaldo.

Scambio Martial-Cristiano Ronaldo non trova conferme fra giornali sportivi italiani

L'indiscrezione di mercato riguardante il possibile scambio di mercato fra Martial e Cristiano Ronaldo non trova conferme fra i giornali sportivi italiani.

Fra l'altro anche Allegri ha lasciato intendere di reputare molto importante il portoghese per la sua nuova Juventus.

Di conseguenza sembra difficile possa concretizzarsi tale trattativa. Non è un caso infatti che si parli in questi giorni di un interesse concreto della Juventus per Kaio Jorge, giocatore del Santos in scadenza di contratto a dicembre 2021.

Il brasiliano arriverebbe come quarta punta, in quanto i titolari dovrebbero essere appunto Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus nei prossimi giorni potrebbe definire anche gli acquisti a centrocampo, i quali le ultime indiscrezioni di mercato potrebbero essere due.

Il preferito sembra essere Manuel Locatelli, Sassuolo e Juventus però ancora non hanno trovato l'intesa sulla valutazione di mercato del giocatore.

L'altro nome che interesserebbe per la mediana è Miralem Pjanic. Il centrocampista potrebbe lasciare il Barcellona in prestito o a parametro zero. Dovrebbe però accettare una diminuzione dello stipendio, considerando che attualmente guadagna circa 8,5 milioni di euro a stagione con la società catalana.

Le alternative a Pjanic potrebbero essere Bakayoko del Chelsea e Zakaria del Borussia Moenchengladbach, entrambi in scadenza di contratto alla fine della prossima stagione.