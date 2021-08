La Juventus è attesa da giorni importanti in tema mercato. Si parla infatti di diverse cessioni per la società bianconera che potrebbero finanziare altri acquisto dopo Kaio Jorge e Manuel Locatelli. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey (possibile ritorno in Inghilterra per il gallese) e Weston McKennie, che piace al Bayern Monaco. Altra cessione pesante potrebbe essere quella di Cristiano Ronaldo, che potrebbe trasferirsi al Manchester City o al Manchester United. Se si dovessero concretizzare queste cessioni potrebbe arrivare uno fra Tchouameni, Ndombele e Sissoko per il centrocampo e Gabriel Jesus per il settore avanzato.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, la Juventus potrebbe attingere anche al mercato dei parametri zero. Il difensore francese Umtiti potrebbe rescindere il suo contratto con il Barcellona e potrebbe essere ingaggiato proprio dalla società bianconera. Sarebbe un acquisto utile anche perché di piede mancino. Andrebbe a fare l'alternativa a Giorgio Chiellini.

Samuel Umtiti potrebbe arrivare a parametro zero alla Juventus

Secondo la stampa spagnola, la Juventus potrebbe ingaggiare Samuel Umtiti nel caso in cui il difensore francese dovesse rescindere il contratto con il Barcellona. La società catalana, infatti, vorrebbe alleggerire il monte ingaggi e il francese è uno dei giocatori che più guadagna con i catalani.

Inoltre, i continui infortuni muscolari che lo hanno riguardato nelle ultime stagioni starebbero portando il Barcellona lasciarlo partire a parametro zero. Decisione che potrebbe essere utilizzata anche per il centrocampista Miralem Pjanic, non considerato parte integrante del progetto sportivo catalano.

L'eventuale arrivo di Umtiti potrebbe portare ad una cessione in difesa.

Daniele Rugani è uno dei giocatori che ha più mercato, si parla di un interesse concreto di Napoli e Lazio per il difensore toscano. Sarebbe vicina anche la partenza di Radu Dragusin, che potrebbe trasferirsi in prestito al Cagliari.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato di possibili acquisti a centrocampo. Se dovessero arrivare circa 30 milioni di euro dall'eventuale partenza di Weston McKennie, la Juventus potrebbe acquistare Aurelien Tchouameni.

Il centrocampista francese è valutato dal Monaco più o meno 30 milioni di euro. Sarebbe un giocatore gradito da Allegri in quanto è bravo a garantire equilibrio e nell'impostazione di gioco. Ndombele e Sissoko sono invece alternative al giocatore del Monaco. La Juventus lavora anche a delle cessioni di giovani. Oltre a Dragusin potrebbe lasciare la società bianconera anche il centrocampista Filippo Ranocchia.