Il mercato della Juventus sta per entrare nel vivo, è stato piazzato il primo colpo per Massimiliano Allegri. Il brasiliano Kaio Jorge, infatti, ha trovato un accordo fino al 2026 e a breve arriverà in Italia.

Kaio Jorge sarà un nuovo giocatore della Juventus, trovata l'intesa con il Santos

La Juventus ha messo a segno il primo colpo di mercato, è ormai tutto fatto per l'arrivo a Torino del nuovo attaccante. Kaio Jorge vestirà la nuova maglia bianconera, è stato trovato un accordo con il Santos che permetterà al giocatore di arrivare fin da subito alla corte di Massimiliano Allegri per fare la quarta punta.

L'intesa tra la Juventus e il Santos si basa su un accordo che legherà il ragazzo al club torinese fino al 2026, (1,5 milioni subito pagati al club brasiliano, altri 1,5 in base a determinati fattori come, ad esempio, se la Juventus dovesse arrivare in Champions League). Inoltre è stata aggiunta una clausola per la rivendita del 5%. Con l'arrivo di Kaio Jorge, Allegri potrà contare su una alternativa per far rifiatare Ronaldo, Dybala e anche Morata. Superata la concorrenza sia del Milan che del Benefica, le squadre maggiormente interessate all'attaccante in prospettiva, è stato fatto un grande colpo di mercato. Adesso ci si concentra sul centrocampo con Locatelli e Pjanic che restano ancora gli obiettivi principali.

Juventus: Locatelli e Pjanic per il centrocampo

A centrocampo si cerca di trovare l'intesa con il Sassuolo per arrivare a Manuel Locatelli, il centrocampista è da sempre un obiettivo dichiarato della Juventus [VIDEO] e sta rifiutando tutte le destinazioni ,vuole solo restare in Italia e andare a Torino. L'offerta che è stata formulata al club emiliano si avvicina intorno ai 35 milioni, cifra che potrebbe essere accettata.

Oltre a Locatelli si valuta il ritorno di Miralem Pjanic, il bosniaco non avrebbe problemaia tornare e sarebbe persino disposto a ridursi l'ingaggio pur di lasciare Barcellona. Gli altri profili che interessano sono quelli di Gosens e Gabriel Jesus, quest'ultimo potrebbe arrivare in prestito ma dipende dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo.

Il campione portoghese, se dovesse partire, aprirebbe scenari interessanti riguardo all'attacco, visto che sono diversi coloro che possono prendere il suo posto. Uno su tutti è Mauro Icardi, anche se negli ultimi giorni l'argentino ha dichiarato di volere restare a Parigi. Oltre a Icardi c'è anche Vlahovic sul taccuino di Cherubini. Infine, per quanto riguarda il rinnovo del contratto di Paulo Dybala, sembrerebbe essere vicina l'intesa: diventerà il punto di riferimento per l'attacco della Juventus andando a percepire dieci milioni più bonus. Allegri vuole puntare tutto sull'argentino mettendolo al centro del progetto tecnico assieme a Ronaldo.