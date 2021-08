La Juventus, dopo il pareggio della prima giornata di campionato contro l'Udinese, è pronta a preparare il match contro l'Empoli, previsto sabato 28 agosto all'Allianz Stadium di Torino. Prosegue anche anche il lavoro della società bianconera in tema mercato. Dopo gli arrivi di Kaio Jorge e Locatelli, potrebbe concretizzarsi un ulteriore acquisto. Tutto però dipenderà dalle cessioni. La Juventus, infatti, deve tener conto del bilancio d'esercizio, cercando di non appesantire ulteriormente il monte ingaggi. Difficile cedere Aaron Ramsey, che non ha molto mercato, più probabile che sia Weston McKennie a lasciare la società bianconera.

Il centrocampista americano piace al Bayern Monaco e al Tottenham. La Juventus lo valuta circa 30 milioni di euro, ma non è da scartare la possibilità venga inserito in qualche scambio di mercato. Negli ultimi giorni, infatti, si parla di un suo possibile trasferimento al Tottenham in cambio del cartellino del centrocampista francese Tanguy Ndombele.

Possibile scambio di mercato McKennie-Ndombele

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Tottenham e Juventus potrebbero definire uno scambio che porterebbe Tanguy Ndombele a Torino e Weston McKennie alla società inglese. Sarebbe una trattativa alla pari, entrambi i giocatori sono valutati intono ai 35 milioni di euro dalle rispettive società. Per caratteristiche tecniche, Ndombele sarebbe un profilo gradito anche perché garantisce inserimenti ma anche equilibrio.

Tale scambio, inoltre, genererebbe un'importante plusvalenza finanziaria per entrambe le società. Il centrocampista francese piace alla società bianconera da diverse stagioni. Era stato avvicinato ai bianconeri già quando era un giocatore del Lione. Alla fine, però, si trasferì al Tottenham, anche se in Inghilterra non è riuscito a dimostrare tutte quelle qualità che gli avevano permesso di essere convocato nella nazionale francese.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi regalarsi un altro acquisto a centrocampo solo nel caso in cui dovesse partire un giocatore sulla mediana. Oltre a Ndombele, la società bianconera starebbe valutando altri profili. Fra questi spiccano Miralem Pjanic (che potrebbe lasciare in prestito gratuito il Barcellona) e Aurelien Tchoumeni.

Il centrocampista del Monaco piace perché è un classe 2000 ed ha dimostrato di essere il giocatore ideale da schierare davanti alla difesa. Oltre ad essere bravo nell'impostazione di gioco, garantisce equilibrio. A differenza di Ndombele e Pjanic, si 'accontenterebbe' di un ingaggio da circa 2,5-3 milioni di euro a stagione, più o meno quello che guadagna alla Juventus Manuel Locatelli. Il suo prezzo di mercato è di circa 30 milioni di euro.