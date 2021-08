Sabato 28 agosto alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Empoli, incontro valido per il secondo turno della Serie A 2021/22. La "Vecchia Signora", nella giornata d'esordio, ha pareggiato per 2-2 nel match fuori casa con l'Udinese di Gotti: alle reti di Dybala e Cuadrado nella prima frazione hanno replicato Deulofeu e Pereyra per i friulani nel secondo tempo. L'Empoli, invece, ha subito una sconfitta casalinga per 3-1 contro la Lazio di Maurizio Sarri, a causa dei gol di Milinkovic-Savic, Lazzari e Immobile segnati in rimonta dopo la rete iniziale di Bandinelli per i toscani.

Statistiche: l'ultima volta che l'Empoli ha sconfitto i bianconeri nel campionato italiano risale al 3 aprile 1999, quando gli azzurri si imposero di misura per 1-0 allo Stadio Castellani.

Juventus, possibile 4-4-2 per Allegri

Mister Allegri e la sua Juventus non hanno cominciato nel migliore dei modi questa stagione e, in casa contro l'Empoli, vogliono rimettersi da subito in carreggiata. Per battere i toscani, il tecnico bianconero potrebbe optare per il 4-4-2, con Szczesny a difesa dei pali. Danilo dovrebbe occupare il posto di terzino destro, mentre Alex Sandro si piazzerà sul versante opposto. Al centro del reparto arretrato, assieme a Bonucci, vi sarà il ballottaggio tra de Ligt e Chiellini, col giocatore olandese classe '99 che pare leggermente favorito.

A centrocampo, invece, Chiesa e Bernardeschi, dovrebbero agire come esterni, con la coppia Ramsey-Bentancur che farà da filtro in mezzo al reparto. Il tandem d'attacco, con ogni probabilità, sarà composto da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Empoli, out Parisi

Aurelio Andreazzoli e il suo Empoli si troveranno di fronte, dopo la Lazio di Sarri, un'altra big del campionato di Serie A con la quale sarà parecchio complicato riuscire a spuntarla.

Per tentare di insediare la Vecchia Signora, l'allenatore dei toscani potrebbe schierare il 4-3-1-2, con Vicario in porta. Quartetto che potrebbe essere formato da Romagnoli e Ismajli al centro, con Stojanovic e Marchizza come esterni difensivi. Ricci, Stulac e Haas dovrebbero essere i titolari sulla linea mediana, mentre Bajrami avrà buone chance di essere il trequartista titolari degli Azzurri.

Mancuso e Cutrone, infine, dovrebbero comporre la coppia d'attacco. Non sarà del match Parisi, causa infortunio.

Le probabili formazioni di Juventus-Empoli:

Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo, de Ligt (Chiellini), Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Empoli (4-3-1-2): Vicari,; Stojanovic, Romagnoli, Ismajli, Marchizza, Ricci, Stulac, Haas, Bajrami, Cutrone, Mancuso. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.