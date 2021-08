La Juventus è al lavoro in questo ultimi giorni di mercato per alleggerire la rosa. Ci sono diversi giovani che potrebbero lasciare la società bianconera per permetter loro di raccogliere più minutaggio. Ci si riferisce in particolar modo a Filippo Ranocchia, che interessa al Vicenza, e a Radu Dragusin, che potrebbe trasferirsi al Cagliari. La società bianconera però starebbe lavorando anche ad alcune cessioni più pesanti, in particolar modo a centrocampo. Potrebbe infatti partire Aaron Ramsey, che però non ha molto mercato considerando i sette milioni di euro a stagione che attualmente guadagna.

Vanta invece diversi estimatori Weston McKennie, che la Juventus valuta circa 30 milioni di euro. Qualora dovesse essere ceduto potrebbe arrivare un centrocampista di qualità. Il principale nome avvicinato alla società bianconera è quello di Miralem Pjanic, che continua ad essere considerato fuori dal progetto sportivo del Barcellona. Il tecnico Koeman lo ha escluso dalla lista dei convocati anche nella seconda giornata di campionato.

Possibile interesse di Inter, Milan, Juventus e Roma per Pjanic

La Juventus in caso di cessione pesante a centrocampo potrebbe acquistare un altro mediano. Il preferito sembra essere Miralem Pjanic, anche per le condizioni favorevoli con cui potrebbe arrivare. Si parla infatti di una sua possibile cessione in prestito gratuito.

Allo stesso tempo il centrocampista sarebbe pronto a diminuire l'attuale stipendio che percepisce al Barcellona da circa 8,5 milioni di euro a stagione. Potrebbe 'accontentarsi' di circa 6 milioni di euro a stagione. Sarebbe un acquisto particolarmente gradito da Massimiliano Allegri, anche perché migliorerebbe l'impostazione di gioco e la verticalizzazione verso le punte.

Su Pjanic però ci sarebbe l'interesse concreto di altre società italiane, soprattutto perché rappresenterebbe un'occasione di mercato in prestito gratuito. Ci si riferisce in particolar modo a Inter, Milan e Roma, alla ricerca di rinforzi a centrocampo.

Il mercato della Juventus

Negli ultimi giorni però si parla anche di una Juventus che starebbe valutando come rinforzo a centrocampo il giocatore del Monaco Aurelien Tchoumeni.

Secondo alcuni giornali sportivi il classe 2000 sarebbe anche preferito a Pjanic non tanto per il costo del cartellino (ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, Pjanic arriverebbe in prestito gratuito) quanto per quello dell'ingaggio. Pjanic andrebbe a guadagnare circa 6 milioni di euro a stagione, Tchoumeni meno della metà. Inoltre è un classe 2000 con ampi margini di miglioramento, un centrocampista che unisce equilibro all'impostazione di gioco.