Fabio Paratici avrebbe intenzione di riabbracciare la sua "scoperta" Weston McKennie e, per farlo, avrebbe proposto alla Juventus uno scambio con Tanguy Ndombele. L'attuale direttore generale del Tottenham è stato l'artefice dell'operazione che nell'estate del 2020 ha portato il centrocampista statunitense in bianconero. L'anno scorso l'allora direttore sportivo della società piemontese, dopo aver provato invano a convincere il Sassuolo a cedere Manuel Locatelli, virò su un nome a sorpresa per tutti, ma non per lui: McKennie.

Il dirigente piacentino aveva notato il mediano americano durante il periodo del primo lockdown, e poi nella scorsa sessione estiva del mercato aveva contattato lo Schalke 04 per intavolare una trattativa.

Alla fine era arrivata la fumata bianca, con McKennie a Torino in prestito e poi riscattato a stagione in corso. Adesso sembra che Paratici, dopo aver appreso che la Juventus sarebbe disposta a vendere il suo numero 14, voglia portarlo con sé a Londra, sponda Tottenham.

Il direttore generale degli Spurs avrebbe contattato l'ex collega Federico Cherubini (che di fatto lo ha sostituito alla Juventus) per proporre uno scambio alla pari tra lo juventino Weston McKennie e Tanguy Ndombele, mediano del Tottenham. Un'operazione che, nel complesso, avrebbe un valore di 35 milioni di euro.

In questo modo la squadra londinese andrebbe a colmare la lacuna relativa alla mancanza di una mezzala in organico, compensando l'entrata con la contemporanea uscita di un giocatore come il 24enne francese che in questa stagione 2021/2022 rischia di non trovare molto spazio tra i titolari.

La Juventus aveva cercato Ndombele in passato, ma ora piace Tchouameni del Monaco

Cherubini, dopo aver parlato con Paratici dell'eventuale scambio McKennie-Ndombele, avrebbe preso un po' di tempo. Il centrocampista transalpino, infatti, era stato trattato in passato dalla Juventus, quando militava ancora nel Lione. Di conseguenza, potrebbe essere ancora un profilo allettante per la squadra torinese, anche se in questa fase i dirigenti della Vecchia Signora sarebbero orientati su altri calciatori per la mediana.

In pole position nelle preferenze bianconere ci sarebbe Aurelien Tchouameni, 21enne francese di origini camerunensi di proprietà del Monaco. In un primo momento pare fosse considerato la principale alternativa in caso di fallimento della trattativa per Locatelli, mentre adesso sarebbe un obiettivo di mercato da aggiungere all'acquisto dell'ex Sassuolo.

La Juventus avrebbe già preso contatti con il Monaco che, però, prima di sedersi eventualmente al tavolo delle trattative, vorrebbe attendere il risultato del preliminare di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Sullo sfondo poi ci sarebbe sempre l'eventuale operazione low cost Miralem Pjanic, che il Barcellona sarebbe disposto a girare in prestito. Sul bosniaco, però, sarebbe piombata con decisione la Fiorentina.