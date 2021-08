La Juventus dopo il pareggio della prima giornata di campionato contro l'Udinese è al lavoro in vista della sfida contro l'Empoli, prevista sabato 28 agosto. Un match molto importante in cui i bianconeri cercheranno di riscattare il pareggio ottenuto contro i friulani. Sorprende il modo in cui l'Udinese è riuscita a pareggiare dopo che la Juventus aveva chiuso il primo tempo sul 2-0. Decisivi gli errori di Szczesny, ma non sono mancate altre disattenzioni nel settore difensivo.

Sull'argomento si è espresso anche il giornalista sportivo Fabio Ravezzani, che sul suo account Twitter ha individuato un ulteriore problema per la Juventus.

Si tratta di Matthijs De Ligt, per il quale si attendeva un definitivo salto di qualità che, secondo il giornalista sportivo, non sarebbe ancora arrivato.

'De Ligt gioca come un buon difensore ma a quell'ingaggio dovresti essere un fenomeno'

Ravezzani ha scritto: "Spiego perché De Ligt è un problema per la Juve. Non gioca male, gioca come un buon difensore, ma è stato pagato 80 mln e ne guadagna 8 più premi. Il più alto ingaggio nel ruolo. A quella somma dovresti essere un fenomeno (al terzo anno) come lo eri all'Ajax. Ti hanno preso per questo".

Di certo l'arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico della Juventus potrebbe aiutare il difensore a migliorare dal punto difensivo, considerando infatti che nella sua prima esperienza professionale alla Juventus l'allenatore livornese ha avuto sempre la miglior difesa del campionato.

Anche le prestazioni agli Europei di De Ligt con la nazionale olandese hanno suscitato alcuni dubbi da parte degli addetti ai lavori. Proprio una sua espulsione agli ottavi di finale contro la Repubblica Ceca è stata probabilmente decisiva per l'eliminazione dell'Olanda alla massima competizione europea per nazionali.

Le prime idee di formazione della Juventus contro l'Empoli

La Juventus si affiderà ancora a De Ligt nel match della seconda giornata di campionato contro l'Empoli. L'olandese dovrebbe essere preferito a Chiellini, che contro l'Udinese è partito dalla panchina.

Pare probabile che De Ligt giochi con Bonucci mentre l'infortunato Ramsey dovrebbe essere sostituito dal nuovo acquisto Manuel Locatelli.

Allegri potrebbe schierare titolare Cristiano Ronaldo, che contro i friulani è partito dalla panchina. Il portoghese continua intanto a essere uno dei giocatori più chiacchierati in tema Calciomercato estivo.