La Juventus è attesa da giorni importanti in tema mercato. Dopo aver definito gli acquisti di Kaio Jorge e Manuel Locateli la società bianconera potrebbe regalarsi altri investimenti importanti. Tutto però dipenderà dalle cessioni anche perché fra le esigenze c'è anche quella di non appesantire il bilancio. Per questo l'eventuale arrivo di un centrocampista passerebbe dalla cessione di un mediano. Aaron Ramsey e Weston Mckennie sono i principali indiziati a lasciare la società bianconera in caso di offerta. In questi giorni si parla molto anche di una possibile cessione di Cristiano Ronaldo già da questo Calciomercato estivo.

Secondo alcuni addetti ai lavori l'agente sportivo Jorge Mendes lo starebbe offrendo a diverse società, in particolar modo al Manchester City. In tal caso la società bianconera dovrebbe acquistare un'alternativa di qualità. Non è da scartare però la possibilità che i bianconeri investano su una punta senza spendere molto posticipando il grande acquisto per il settore avanzato a gennaio o a luglio 2022.

Uno dei giocatori particolarmente graditi alla società bianconera è Erling Haaland. Secondo la stampa spagnola il giocatore potrebbe lasciare a gennaio il Borussia Dortmund con un pagamento di una clausola rescissoria presente sul suo contratto.

Haaland possibile acquisto in caso di addio di Cristiano Ronaldo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dai giornali sportivi spagnoli Erling Haaland avrebbe una clausola rescissoria da 75 milioni di euro presente sul suo contratto e attivabile già da gennaio 2022. La punta norvegese è uno dei giocatori graditi dalla società bianconera per un eventuale post Cristiano Ronaldo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sarebbe un investimento pesante che la Juventus in parte finanzierebbe dalla cessione del portoghese. Si parla infatti di un possibile trasferimento del giocatore al Manchester City per circa 30 milioni di euro. Allo stesso tempo la società bianconera andrebbe a risparmiare altrettanti milioni di euro sul monte ingaggi. Soldi che sarebbero utilizzati in parte per pagare lo stipendio di Haaland, che potrebbe accontentarsi di circa 15-20 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La punta del Borussia Dortmund Haaland potrebbe essere il rinforzo della Juventus a gennaio. La Juventus però se dovesse cedere Cristiano Ronaldo nei prossimi giorni dovrà trovare un sostituto di qualità. Piace Gabriel Jesus del Manchester City, che la società inglese potrebbe cedere in prestito con diritto di riscatto dilazionato nelle prossime stagioni. Si parla di una valutazione di mercato del brasiliano di circa 60 milioni di euro.