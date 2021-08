Il Calciomercato sta per volgere al termine, ma il Milan è intenzionato a chiudere le ultime operazioni al fine di regalare al tecnico Stefano Pioli una rosa completa in ogni reparto. A tal proposito, nelle ultime ore, sarebbe rimbalzata dal Portogallo una voce che accosta i rossoneri al centrocampista portoghese Renato Sanches. I rapporti tra il Lille, club proprietario del cartellino, e il Milan sono ottimi dopo l'affare che ha consentito a Mike Maignan di approdare in rossonero. Allo stesso tempo, il Milan starebbe per chiudere il ritorno di Bakayoko, con il quale è stato raggiunto l'accordo e si attende solo il via libera del Chelsea.

Da segnalare che nella giornata odierna il club rossonero dovrebbe ufficializzare l'acquisto di Pietro Pellegri, il quale arriverà in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo, dal Monaco.

Il Milan sarebbe nuovamente interessato a Renato Sanches

Nei giorni scorsi i rossoneri sono stati collegati ad un trasferimento per Bernardo Silva, che vuole lasciare il Manchester City. Nel frattempo, un altro portoghese è stato accostato al Milan. Sulla propria pagina Twitter, il portale portoghese SportTV ha lasciato intendere che Bernardo Silva non è l'unico nel radar dei rossoneri, ma ci sarebbe anche l'idea di acquistare Renato Sanches.

Il fuoriclasse del Lille è attualmente infortunato e la sua valutazione secondo il portale transfermarkt è di 30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, in chiusura l'acquisto di Bakayoko

Il Milan si avvicina a quello che sarebbe il nono acquisto di quest'estate, ovvero Tiemoue Bakayoko dal Chelsea. Il centrocampista è ormai a un passo dai rossoneri. Gli agenti di Bakayoko hanno avuto a Casa Milan un incontro con la dirigenza milanista, nel quale si sarebbero limati i dettagli per l'arrivo del centrocampista francese.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Peppe di Stefano:”Finita la riunione a Casa Milan con gli agenti di Bakayoko, se ne sono appena andati, l’affare andrà in porto da quello che ci viene raccontato” — FMCR (@FMCROfficial) August 24, 2021

Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Longo le parti sarebbero molto vicine, con dei nuovi contatti tra i club che sono attesi per definire a pieno l'operazione.

🚨 Rush finale per #Bakayoko al @acmilan, ci siamo quasi. Dopo l’incontro di oggi previsti in serata nuovi contatti con il #Chelsea per definire totalmente l’operazione @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) August 24, 2021

La formula dovrebbe essere un prestito (magari pagato) con opzione di riscatto, in base alle precedenti informazioni. Bakayoko sarebbe un acquisto necessario per il Milan, in quanto al momento i rossoneri hanno a disposizione solo Rade Krunic e Sandro Tonali, intanto Ismael Bennacer dovrebbe rientrare pienamente in gruppo nei prossimi giorni, ma i rossoneri non possono rischiare di avere una rosa corta in stagione.