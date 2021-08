La Juventus dovrebbe salutare nelle prossime ore Cristiano Ronaldo. Il portoghese infatti sarebbe vicinissimo all'approdo al Manchester City. Dalla sua cessione la società bianconera potrebbe ricavare circa 30 milioni di euro oltre risparmiare circa 60 milioni di euro di ingaggio lordo. Saranno giorni molto impegnativi per la società che dovrà necessariamente trovare un sostituto al portoghese. Si parla addirittura dell'arrivo di due punte. Una dovrebbe essere Moise Kean, si parla di un suo possibile acquisto in prestito con diritto di riscatto di circa 25 milioni di euro.

L'altro nome potrebbe essere scelto da diversi nomi interessanti. Si parla di un interesse concreto per Mauro Icardi, Gabriel Jesus, Pierre Aubameyang e Alexandre Lacazette.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però il preferito del tecnico Massimiliano Allegri è Dusan Vlahovic. La punta serba è in scadenza di contratto a giugno 2023 ma difficilmente la Fiorentina lo cederà durante questo Calciomercato estivo.

Allegri vorrebbe l'acquisto di Vlahovic

L'acquisto gradito da Massimiliano Allegri per il settore avanzato sarebbe Dusan Vlahovic. La punta serba infatti potrebbe essere il giocatore ideale da schierare in un eventuale 4-2-3-1 come punta centrale e supportato da Chiesa, Dybala e Morata.

Di certo non sarebbe una trattativa semplice anche in considerazione del fatto che la punta serba ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro. Difficile inoltre che il presidente Commisso decida di cederlo durante questo calciomercato estivo. Più probabile che possa diventare un pezzo pregiato per il calciomercato estivo del 2022.

Di certo ad un anno dalla scadenza del suo contratto con la Fiorentina potrebbe rappresentare un acquisto vantaggioso dal punto di vista del valutazione del cartellino.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe definire negli ultimi giorni di mercato l'acquisto di un centrocampista, soprattutto se dovesse partire Weston McKennie. Il giocatore americano infatti piace alla società inglesi e al Bayern Monaco e la sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.

Potrebbe essere Axel Witsel l'eventuale sostituto di McKennie. Il centrocampista belga ha un contratto in scadenza con il Borussia Dortmund a giugno 2022. Potrebbe lasciare la società per circa 10 milioni di euro. Le alternative a Witsel sono Tanguy Ndombele e Aurelien Tchouameni. La Juventus sta lavorando anche ad alcune cessioni in prestito di giovani che hanno bisogna di giocare titolari. Il centrocampista Filippo Ranocchia potrebbe trasferirsi al Vicenza, Radu Dragusin sarebbe vicino al Cagliari.