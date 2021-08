La Juventus, già nelle prossime ore, potrebbe definire un'importante trattativa di mercato. Dopo l'ultimo incontro avvenuto il 14 agosto, il Sassuolo e la società bianconera avrebbero definito la valutazione di mercato di Manuel Locatelli. Gli emiliani sembrerebbero aver diminuito le pretese economiche iniziali, passando da una richiesta di 40 milioni di euro ad una di circa 32 milioni di euro, compresi i bonus. Rimane da risolvere la modalità di pagamento, con la Juventus che avrebbe accettato il prestito annuale ma preferirebbe un obbligo di riscatto in caso di qualificazione dei bianconeri alla prossima edizione di Champions League.

Il Sassuolo, invece, non vorrebbe alcuna condizione. Probabile che, nelle prossime ore, possa arrivare un'intesa. Intanto il giocatore continua a dare segnali riguardanti la sua volontà di trasferirsi nella società bianconera. Di recente, infatti, ha messo un 'like' ad una foto condivisa da una pagina non ufficiale della Juventus, su Instagram, che lo ritrae con la maglietta da allenamento della Juventus.

Locatelli mette un 'like' ad una foto che lo ritrae con la maglia da allenamento della Juventus

Le prossime ore potrebbero essere decisive per il trasferimento di Manuel Locatelli dal Sassuolo alla Juventus. Il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe avere già a disposizione il centrocampista nella prima giornata di campionato contro l'Udinese, prevista domenica 22 agosto alle ore 18:30 alla Dacia Arena contro l'Udinese.

Il giocatore ha recentemente confermato la sua volontà di trasferirsi nella società bianconera mettendo un 'like' ad un'immagine postata su Instagram che lo ritrae con la maglia da allenamento della Juventus. Locatelli potrebbe essere l'unico acquisto a centrocampo, in quanto Allegri, nel post match di Juventus-Atalanta, ha elogiato Aaron Ramsey.

Il gallese potrebbe rivelarsi un valore aggiunto per i bianconeri davanti alla difesa. Secondo il tecnico toscano, migliorando la condizione fisica, potrebbe essere sempre più incisivo in fase di impostazione di gioco. Se dovesse rimanere Ramsey, la Juventus difficilmente acquisterà un altro centrocampista. Si è parlato di un interesse concreto per Pjanic.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di cedere alcuni giovani in prestito per permettere loro di maturare esperienza in campionati competitivi. Nei giorni scorsi, è stata ufficializzata la cessione in prestito di Felix Correia al Parma, anche Dragusin sarebbe vicino al trasferimento in prestito. Si parla di un interesse concreto del Cagliari. Ci sarebbe, invece, già l'intesa per la cessione, sempre a titolo temporaneo, del trequartista algerino Rafia allo Standard Liegi.