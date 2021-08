La Juventus si prepara a salutare Cristiano Ronaldo nelle prossime ore. Il portoghese è vicinissimo al trasferimento al Manchester City dopo che la società inglese non è riuscita ad arrivare a Harry Kane. La punta inglese ha deciso di rimanere al Tottenham, con il City che ha quindi deciso di investire sul portoghese. La società bianconera sarebbe al lavoro per trovare un sostituto di Cristiano Ronaldo. Il sito Calciomercato.it ha lanciato un sondaggio di recente chiedendo ai tifosi di votare quale giocatore sarebbe l'ideale da scambiare con la punta portoghese.

Il più votato è stato Gabriel Jesus, che ha ricevuto consensi per il 35,5%, poco più di Mauro Icardi, a 33,3%. Seguono Bernardo Silva a 21,3% e Aymeric Laporte al 9,9% dei voti. Secondo i votanti quindi è il brasiliano del Manchester City da poter scambiare con Cristiano Ronaldo. Di certo il suo eventuale arrivo a Torino passa dalla cessione di un extracomunitario avendo la Juventus occupati i due slot riservati. In tal caso quindi potrebbe partire Weston McKennie, che potrebbe lasciare la società bianconera per circa 30 milioni di euro.

Il secondo nome più votato dai tifosi come possibile giocatore da scambiare con Cristiano Ronaldo è Mauro Icardi.

La punta argentina sarebbe un profilo particolarmente gradito da Massimiliano Allegri anche per le sue caratteristiche tecniche. In un eventuale 4-2-3-1 andrebbe quindi a giocare come punta centrale, supportato probabilmente da Chiesa sulla fascia destra, Dybala come trequartista centrale e Morata sulla fascia sinistra. Il problema di fondo è la valutazione di mercato dell'argentino, che costa circa 60 milioni di euro.

Inoltre pesa l'ingaggio che attualmente guadagna da circa 10 milioni di euro netti a stagione. Altro nome gradito dai tifosi è quello di Bernardo Silva, che però non sarebbe evidentemente un sostituto di Cristiano Ronaldo, così come non lo è Laporte, altro nome votato dai tifosi bianconeri.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe già lavorando al sostituto di Cristiano Ronaldo.

Dei nomi prima menzionati hanno più probabilità di arrivare nella società bianconera Mauro Icardi e Gabriel Jesus. L'argentino però in caso di cessione di Mbappé al Real Madrid da parte del Paris Saint Germain potrebbe giocare titolare in Francia. Di conseguenza potrebbe decidere di rimanere al Psg. Il brasiliano del Manchester City invece è extracomunitario e di conseguenza il suo arrivo passa da una cessione di un altro extracomunitario. Negli ultimi giorni si parla del possibile arrivo di uno fra Aubameyang e Lacazette, oltre a quello di Moise Kean, cresciuto nel settore giovanile bianconero.