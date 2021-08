La Juventus ha deciso di non perdere tempo e di regalare subito un nuovo attaccante a Massimiliano Allegri. Infatti, i bianconeri hanno raggiunto un accordo con l'Everton per il ritorno di Moise Kean. Il giocatore classe 2000 tornerà a Torino dopo due anni. Moise Kean ha sempre avuto un grande feeling con Massimiliano Allegri che ha puntato molto su di lui nella stagione 2018/2019. Adesso l'attaccante classe 2000 andrà a completare l'attacco della Juventus ma attenzione perché la Vecchia Signora sarebbe sulle tracce anche di un altro rinforzo. Infatti, l'arrivo di Moise Kean non escluderebbe l'acquisto di Mauro Icardi.

L'attaccante classe 2000 già questa sera 28 agosto è atteso a Torino e domani 29 agosto sosterrà le visite mediche.

La Juventus cerca un altro attaccante

La Juventus, in queste ore, ha dovuto fare i conti con l'addio di Cristiano Ronaldo. La società bianconera si è immediatamente messa al lavoro per riportare a Torino Moise Kean e in queste ore ha trovato l'accordo definito con l'Everton. La Juventus si è assicurata l'attaccante classe 2000 in prestito biennale con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Nel complesso i bianconeri sborseranno 20 milioni. Inoltre, per la Juventus inserire Kean in rosa è un grande vantaggio poiché il ragazzo è cresciuto nel settore giovanile bianconero perciò non occupa posti nella lista Champions League.

Per questo motivo, non andrebbe abbandonata la pista che porta a Mauro Icardi. Infatti, qualora il PSG aprisse alla possibilità di un prestito non è da escludere che i bianconeri si possano fare avanti per l'argentino. In ogni caso in questi ultimi giorni di mercato la Juventus potrebbe mettere a segno un altro colpo di mercato e potrebbe valutare un inserimento a centrocampo.

Attenzione a Witsel

La Juventus, in queste ore, sta valutando se prendere un altro attaccante oppure se inserire in rosa un altro centrocampista. Infatti, i bianconeri non cederanno McKennie e potrebbero farsi avanti per avere Axel Witsel. Il belga potrebbe garantire a Massimiliano Allegri di avere un'ulteriore alternativa in mediana.

Ma quello di Witsel non è il solo nome valutato dalla Juventus. Infatti, sul taccuino di Federico Cherubini restano i nomi di Miralem Pjanic e Correntin Tolisso. Dunque, nei prossimi gironi la Juventus potrebbe mettere a segno un altro colpo. Nel frattempo i tifosi bianconeri si godono il ritorno di Moise Kean che stasera 28 agosto tornerà a Torino e domani 29 agosto sosterrà le visite mediche al JMedical. Dopodiché Kean andrà in nazionale visto che è stato convocato da Roberto Mancini per i prossimi impegni dell'Italia.