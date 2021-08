La Juventus è attesa da giorni importanti in tema mercato. Manuel Locatelli potrebbe essere l'acquisto delle prossime ore, che dovrebbe aggiungersi a quello già definito di Kaio Jorge. Il brasiliano potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, attualmente è già a Torino e in questo momento è in quarantena. Difficile l'acquisto di un altro centrocampista, a meno che dovesse partire Aaron Ramsey. Rimanendo in tema partenze la società bianconera starebbe valutando la cessione di diversi giovani per permettere loro di giocare titolari. Radu Dragusin potrebbe trasferirsi in prestito al Cagliari, Rafia invece sarebbe vicino allo Standard Liegi.

Altro giovane che potrebbe lasciare la società bianconera in prestito è il centrocampista Filippo Ranocchia. Il classe 2001 è stato una delle rivelazioni della Juventus delle amichevoli estive. Proprio per questo potrebbe essere ceduto in prestito secco per dargli la possibilità di fare il definitivo salto di qualità. Sul centrocampista ci sarebbe l'interesse concreto di alcune società di Serie B.

Ranocchia potrebbe trasferirsi al Crotone, Vicenza o all'Alessandria

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista della Juventus Filippo Ranocchia potrebbe trasferirsi in prestito in Serie B. Ci sarebbero infatti Crotone, Vicenza e Alessandria interessate al classe 2001, che ha dimostrato durante la preparazione estiva dei bianconeri di essere un giocatore di notevole qualità.

Un prestito nella serie cadetta potrebbe agevolarlo per maturare esperienza così da ritornare utile alla Juventus per la prossima stagione. Dopo aver giocato nel Perugia, il centrocampista nella stagione 2020-2021 è stato un riferimento della Juventus under 23 in Serie C. Esperienza professionale importante che gli ha permesso di crescere ulteriormente.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare altre cessioni durante il calciomercato estivo. Si parla ad esempio della possibile partenza di Daniele Rugani, che piace al Napoli. La società campana sarebbe vicina alla cessione di Manolas all'Olympiakos e potrebbe sostituirlo proprio con il difensore toscano: Daniele Rugani potrebbe trasferirsi in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Nelle ultime ore si parla anche della possibile partenza di Alex Sandro: il terzino brasiliano infatti potrebbe trasferirsi al Chelsea. A volere il suo acquisto il tecnico della società inglese Tomas Tuchel, grande estimatore del terzino. Gli inglesi potrebbero offrire in cambio Marcos Alonso, che nel match della prima giornata di campionato fra Chelsea e Crystal Palace ha segnato un gol su punizione.