La Juventus è attesa da giorni importanti in tema mercato. Non solo riguardo ai possibili acquisti, ma anche ad alcune cessioni che potrebbero concretizzarsi negli ultimi giorni del Calciomercato estivo.

A tal riguardo si parla molto della possibile partenza di Daniele Rugani, che piace al Napoli come possibile sostituto di Manolas. Alex Sandro invece potrebbe finire la Chelsea in uno scambio di mercato che porterebbe Marcos Alonso nella società bianconera. Potrebbero inoltre partire in prestito alcuni giovani: Dragusin interesserebbe al Cagliari, Rafia sarebbe vicino allo Standard Liegi.

Nelle ultime ore però si parla anche di un'altra cessione che sarebbe clamorosa. Secondo il giornalista Edu Aguirre infatti Cristiano Ronaldo potrebbe ritornare al Real Madrid. Lo vorrebbe infatti il tecnico Carlo Ancelotti. Negli scorsi giorni si era parlato anche di un possibile approdo del portoghese nel campionato francese al Monaco, a smentire indirettamente tale indiscrezione di mercato ci ha pensato il presidente della società monegasca Petrov.

Il presidente del Monaco Petrov sul mercato della società francese

"Penso che la nostra strategia sia diversa da quella di Parigi. Non credo quest’anno arriveranno grandi nomi. Magari quando il club giocherà costantemente in Champions League". Queste le dichiarazioni del presidente del Monaco a una radio francese.

Parole che sembrano quindi confermare come Cristiano Ronaldo difficilmente si trasferirà al Monaco in questa stagione. Se i monegaschi dovessero confermarsi nella massima competizione europea, potrebbero provare a ingaggiare il portoghese a parametro zero la prossima stagione.

Intanto, almeno secondo le indiscrezioni di mercato lanciate dal giornalista sportivo Edu Aguirre a El Chiringuito Tv, non sarebbe del tutto certa la permanenza del portoghese alla Juventus durante questo calciomercato estivo.

Il futuro professionale di Cristiano Ronaldo

In base a quanto ha affermato Aguirre, la punta della Juventus Cristiano Ronaldo potrebbe trasferirsi al Real Madrid durante questo calciomercato estivo: Ancelotti vorrebbe il portoghese per rinforzare il settore avanzato, in quanto sembrerebbe difficile per la società spagnola acquistare ora Kylian Mbappé, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2022.

Il club madrileno potrebbe quindi posticipare l'ingaggio del francese alla prossima stagione, a parametro zero.

Se dovesse effettivamente partire Cristiano Ronaldo in questa finestra di mercato, allora la Juventus potrebbe acquistare uno fra Mauro Icardi e Gabriel Jesus. Entrambi sono valutati circa 60 milioni di euro e potrebbero lasciare le rispettive società in prestito con diritto di riscatto.