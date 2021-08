La Juventus è attesa da giorni importanti in sede di Calciomercato. Si attendono, infatti, i primi acquisti della società bianconera. Kaio Jorge sarà ufficializzato a breve, mentre per Manuel Locatelli sarebbe previsto un nuovo incontro. Il centrocampista dovrebbe trasferirsi in bianconero per circa 35 milioni di euro.

Non è da scartare la possibilità di un ulteriore innesto a centrocampo. Piace Miralem Pjanic, che il Barcellona potrebbe cedere in prestito gratuito. L'eventuale arrivo del bosniaco, però, sarebbe legato ad alcune cessioni che il club torinese dovrebbe mettere a segno nelle prossime settimane.

Nella lista dei partenti ci sarebbe Aaron Ramsey, il cui valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro. La Juventus però starebbe lavorando anche alle uscite di alcuni giovani che hanno bisogno di giocare con continuità.

Ufficializzato il passaggio in prestito di Felix Correia al Parma, nelle prossime ore potrebbe toccare anche a Rafia, Fagioli, Ranocchia e Radu Dragusin. Quest'ultimo potrebbe andare in prestito al Cagliari o al Lipsia.

Dragusin potrebbe andare in prestito al Lipsia o al Cagliari

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe girare in prestito Radu Dragusin. Il 19enne rischia di fare molta panchina nella stagione che sta per iniziare, perché considerato il quinto centrale di difesa dopo Bonucci, De Ligt, Chiellini e Rugani.

Sul giovane romeno ci sarebbe l'interesse del Lipsia e anche quello del Cagliari. Il difensore potrebbe andar via in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore della società bianconera.

Oltre a Dragusin, potrebbero partire in prestito altri due giovani: si tratta di Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia che hanno mercato in Serie B.

La situazione dei rinnovi di contratto in casa Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire le situazioni contrattuali dei calciatori in scadenza di contratto nel giugno del 2022: su tutti, Bernardeschi, Cuadrado e Paulo Dybala.

Non sarebbero previsti al momento degli incontri con l'agente sportivo di Bernardeschi, Mino Raiola, per discutere di un eventuale prolungamento del contratto.

Per quanto riguarda Cuadrado, sarebbe già stata trovata un'intesa per il rinnovo dell'accordo fino al giugno del 2023. Il colombiano è un giocatore molto importante per Allegri, il quale potrebbe schierarlo in una posizione più avanzata in questa stagione, nel tridente offensivo.

Invece ci sono stati già due incontri fra la Juventus e e il procuratore di Paulo Dybala, Jorge Antun, per parlare del prolungamento di contratto dell'argentino. Attualmente ci sarebbe distanza fra l'offerta bianconera e la richiesta del giocatore. Probabile, però, che alla fine le parti possano trovare la soluzione giusta per andare avanti insieme anche nelle prossime stagioni.