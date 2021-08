L'Inter ha cominciato a muoversi in maniera decisa sul mercato. In attesa di capire quale sarà il futuro di Romelu Lukaku, su cui c'è un fortissimo interesse da parte del Chelsea che sarebbe pronto a sborsare quasi 130 milioni di euro, i nerazzurri avrebbero quasi chiuso il colpo Nahitan Nandez, la trattativa sarebbe in dirittura d'arrivo, le prossime 24-48 ore saranno decisive nell'affare col Cagliari. Intanto il club meneghino starebbe lavorando anche per sistemare la questione portiere, per cercare un vice Handanovic che possa raccoglierne l'eredità nei prossimi mesi e il nome nuovo finito nel mirino dei dirigenti sarebbe quello di Andre Onana, attualmente in forza all'Ajax.

Inter su Onana

Le ultime stagioni giocate da Samir Handanovic con la maglia dell'Inter sono state caratterizzate da alti e bassi, per questo motivo il neo tecnico Simone Inzaghi insieme alla dirigenza dell'Inter, starebbero cercando un futuro erede dello sloveno. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il portiere del futuro potrebbe essere Andre Onana. Il classe 1996 è cresciuto in Camerun nella Samuel Eto'o Academy, prima di fare il grande salto e passare al settore giovanile del Barcellona. La sua carriera è però fortemente legata all'Ajax, club nel quale arriva nel 2014 e poi nel 2016 debutta in prima squadra, collezionando 204 presenze nelle ultime 5 stagioni, vincendo due campionati olandesi, due coppe d'Olanda e una supercoppa olandese.

Il portiere dell'Ajax piace molto alla dirigenza interista perché si tratterebbe di un colpo low cost. La strategia dei nerazzurri sarebbe quella di ingaggiare l'estremo difensore per la prossima stagione dato che ha il contratto in scadenza il 30 giungo 2022, in questo modo l'Inter si aggiudicherebbe un portiere con esperienza e con un valore di mercato di circa 30 milioni di euro a parametro zero -eventualmente andrebbero versate soltanto le commissioni agli agenti-.

Onana avrebbe già raggiunto un accordo

Onana ha ricevuto diverse offerte in queste settimane, una su tutte quella del Lione. Il club francese infatti era vicinissimo all'acquisto del camerunese, tant'è che era stato già trovato l'accordo con l'Ajax per una cifra vicina agli 8 milioni. Tuttavia, il venticinquenne nelle scorse ore ha deciso di tirarsi indietro proprio quando i giochi sembravano davvero fatti.

Il portiere avrebbe espresso la volontà di voler accettare l'Inter come destinazione futura.

Secondo ‘France Football’ Onana avrebbe addirittura già sottoscritto un pre-contratto con i nerazzurri per la stagione 2022/2023. Dunque, arriverebbe a parametro zero alla corte del club di Suning per prendere il posto di Samir Handanovic tra i pali della squadra guidata da Simone Inzaghi. La trattativa col Lione, secondo la rivista francese, sarebbe stata solo una mossa per non essere messo fuori rosa dall’Ajax