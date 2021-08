L'Inter è attesa da giorni importanti in tema mercato. L'interesse del Chelsea per Romelu Lukaku potrebbe concretizzarsi in quanto il giocatore avrebbe deciso di accettare l'offerta della società inglese. Una notizia che evidentemente non gradita ai tanti tifosi dell'Inter, considerando il valore della punta belga. Di certo la cessione di Romelu Lukaku potrebbe garantire una somma importante alla società nerazzurra. Si parla di circa 120 milioni di euro, gran parte dei quali però saranno utilizzati probabilmente per attutire la passività di bilancio registrata dall'Inter nelle ultime stagioni a causa dell'emergenza coronavirus.

Intanto però Marotta è al lavoro per trovare delle alternative importanti al belga. Si parla di un possibile interesse concreto nei confronti di Scamacca, Correa e Kean. Nelle ultime ore però l'Inter starebbe valutando la possibilità di acquistare la punta della Juventus Paulo Dybala. L'agente sportivo dell'argentino Jorge Antun incontrerà la società bianconera per discutere l'eventuale prolungamento di contratto.

Dybala possibile acquisto in caso di partenza di Lukaku

La Juventus nei prossimi giorni incontrerà l'agente sportivo di Paulo Dybala Jorge Antun. Si proverà a trovare un'intesa sul prolungamento di contratto della punta argentina. Si parla di un ingaggio da circa 10 milioni di euro più bonus a stagione fino a giugno 2026, con il possibile inserimento di una clausola rescissoria.

Qualora però non dovesse concretizzarsi il prolungamento contrattuale, l'argentino potrebbe lasciare la Juventus già durante questo Calciomercato estivo. Il rischio infatti è che possa lasciare a parametro zero la società bianconera alla fine della prossima stagione. In caso di mancata intesa fra le parti l'Inter potrebbe presentare un'offerta per Paulo Dybala.

Acquisto che sarebbe finanziato evidentemente dall'eventuale partenza di Romelu Lukaku.

Il possibile mercato dell'Inter

L'indiscrezione di mercato riguardante il possibile approdo di Dybala all'Inter non trova molte conferme. Difficile pensare che la società nerazzurra possa investire circa 60 milioni di euro per il cartellino dell'argentino e che vada ad appesantire il bilancio con un ulteriore ingaggio pesante.

Probabile che se l'argentino dovesse lasciare la Juventus, lo faccia per trasferirsi in una società inglese o spagnola. Intanto l'Inter valuta i profili giusti per rinforzare anche il centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato con l'agente sportivo Mino Raiola si sarebbe parlato del possibile trasferimento di Dumfries dal Psv Eindhoven alla società nerazzurra. Si valuta inoltre l'acquisto del centrocampista uruguaiano Nandez del Cagliari.