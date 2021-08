Lazio e Sampdoria non stanno operando in maniera attiva nel calciomercato. È un caso? No. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha praticamente frenato il loro Calciomercato a causa di un problema di liquidità. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato è frenato a causa dell'indicatore AC/PC. In pratica è l'indicatore che stabilisce il rapporto tra attività correnti (AC) e passività correnti (PC).

Cos'è il coefficiente che blocca il calciomercato di Lazio e Sampdoria

Si tratta di un coefficiente che valuta la capacità finanziaria di un club di pagare i suoi debiti con le proprie forze.

Tale coefficiente è stato introdotto dalla FIGC nel 2015 e l'intenzione era proprio quella di far tirare avanti con le proprie forze economico-finanziarie tutti i club italiani di calcio. Evitando, non solo fallimenti, ma anche di creare grandi debiti incolmabili. Ogni anno l'indicatore di tale coefficiente cambia e quest'anno era stato fissato a 0,8. Per il calciomercato estivo, eccezionalmente a causa della pandemia, era stato abbassato a 0,6. Alla luce dei controlli effettuati sui club di Serie A, Lazio e Sampdoria sono i club che non possono effettuare calciomercato in entrata se prima non vendono.

Per la Sampdoria ancora zero acquisti nel calciomercato

Non è un caso, allora, che per la Sampdoria finora il calciomercato sia stato fatto di prestiti e fine prestiti.

In realtà, la società capitanata da Massimo Ferrero non può permettersi nessun acquisto se prima non cede qualche pezzo grosso che possa sistemare le cose con l'indicatore AC/PC. Anche in panchina, la Sampdoria ha agito al ribasso (D'Aversa al posto di Ranieri). Risultano più chiare anche le parole del patron Ferrero che in questi giorni ha spinto uno dei suoi calciatori verso la cessione alla Roma.

Si tratta del centrocampista Damsgaard, che la Roma aveva cercato nei giorni scorsi e che il club ligure ha valutato per 25 milioni. "Damsgaard è il centrocampista che serve alla Roma, se mi chiamano ci mettiamo d'accordo. Io sono romanista e voglio che alla Roma vada un grande rinforzo come Damsgaard. Sediamoci a tavolino e la soluzione si trova", aveva detto Ferrero riguardo a una presunta trattativa tra il club ligure e quello capitolino.

La Lazio acquista ma non deposita i contratti in Lega

La Lazio ha avuto un calciomercato più movimentato rispetto alla Sampdoria ma l'indicatore AC/PC non ha permesso al club di Claudio Lotito di depositare i contratti in Lega Calcio. È probabile che la Lazio sblocchi la situazione con la sola cessione dell'attaccante Correa: l'importante è cedere qualcuno al più presto per tornare nei parametri del coefficiente prima del prossimo controllo previsto per il 31 agosto prossimo.