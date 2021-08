Il Pisa è uno dei club più attivi nel Calciomercato di Serie B in questi giorni. In pochi giorni, la societá di Knaster, ha chiuso l'acquisto del difensore svincolatosi dal Chievo Verona, Maxime Leverbe e ha aumentato le possibilità di portare l'attaccante israeliano Cohen in Toscana e ha avvicinato l'entourage di un bomber di fama come Rodrigo Palacio per chiedere informazioni sull' eventuale disponibilità dell'attaccante di ripartire da un progetto ambizioso in Serie B.

La Reggina valuta un colpo ambizioso in attacco: La Mantia se salta Di Carmine

La Reggina, ormai da settimane, é alla ricerca di un attaccante d'esperienza che possa arricchire il reparto offensivo. Il primo nome, come risaputo, resta quella di Samuel Di Carmine, in uscita dall'Hellas Verona a cui la Reggina ha offerto un triennale. Ma il club di Luca Gallo ha già altre piste alternative tra gli svincolati: Paloschi e Galabinov. Il nome nuovo è quello di La Mantia, che sarebbe un colpo assolutamente ambizioso per il club. La Mantia negli ultimi due campionati giocati in cadetteria, ha conquistato due promozioni in serie A: quando era attaccante del Lecce e quest'anno con la maglia dell'Empoli, qualificatosi al primo posto.

L'Alessandria inizia a muoversi nel calciomercato

Ma ci sono anche altri club impegnati nel calciomercato di Serie B. L'Alessandria ha chiesto informazioni alla Cremonese per l'attaccante Strizzolo: per ora si tratta soltanto di una richiesta di informazioni, ma la trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni. Il club piemontese ha iniziato a muoversi sul mercato anche in considerazione del fatto che il suo allenatore ha chiesto una squadra in grado di poter essere competitiva per la salvezza, facendo intendere che ancora non è soddisfatto dei pochissimi movimenti attuati dal suo club.

Longo ha detto testualmente: "Mi aspettavo qualche rinforzo in più, mi auguro che la società ci metta nelle condizioni di essere più competitivi".

Il Cosenza inizia la rifondazione

Brazao e Tremolada. Sono questi i primi due nomi caldi sul taccuino del direttore sportivo del Cosenza, Goretti. Due nomi che fanno intendere subito quale sia il pensiero del club: creare il giusto mix tra giovani (come il portiere brasiliano) ed esperti, come il trequartista in uscita dal Pordenone.

Su Tremolada é forte pure l'interesse di alcuni club ambiziosi di serie C, tra cui Bari, Modena e Triestina.

A proposito di giovani, il club calabrese ha acquistato il difensore classe 1999, Ciro Panico e ha chiesto informazioni ieri al Genoa per l'attaccante esterno ventiduenne, Giuseppe Caso. Per quest'ultimo si potrebbe pensare ad un prestito secco.