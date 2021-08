La nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini sarà impegnata nei prossimi giorni in tre partite per la qualificazione ai mondiali in Qatar a dicembre 2022. La prima sfida è prevista giovedì 2 settembre contro la Bulgaria, domenica 5 settembre giocherà contro la Svizzera mentre mercoledì 8 settembre ci sarà il match contro la Lituania. Nella conferenza stampa a Coverciano il tecnico marchigiano ha parlato della scelta di alcuni convocati oltre a ribadire le ambizioni importanti della nazionale italiana anche in previsione mondiale in Qatar nel 2022.

Proprio in riferimento alla massima manifestazione mondiale ha sottolineato che si può migliorare ancora a 14 mesi dall'inizio del mondiale.

Sarà importante affrontare le cinque partite di qualificazione in maniera ottimale. Mancini ha poi parlato anche delle convocazioni di Kean e Donnarumma, quest'ultimo riserva al Paris Saint Germain. Riguardo al nuovo acquisto della Juventus ha dichiarato con il sorriso: "L'ho richiamato quando era all'Everton ed adesso è un giocatore della Juventus". Ha poi aggiunto: "Non lo abbiamo convocato per l'Europeo con grande dispiacere, dicendogli che sarebbe ritornato".

Roberto Mancini su Moise Kean e Gianluigi Donnarumma

Proseguendo la sua considerazione sulla punta italiana, Mancini ha aggiunto: "Moise Kean deve giocare bene e comportarsi da professionista.

Le qualità le ha". Per quanto riguarda invece la panchina di Donnarumma, secondo il commissario tecnico della nazionale italiana si tratta di una situazione momentanea perché è arrivato in ritardo rispetto agli altri giocatori del Paris Saint Germain. Mancini ha poi parlato degli addii pesanti alla Serie A di giocatori come Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo il tecnico si tratta di cessioni pesanti che possono rappresentare un modello importante per i giovani calciatori italiani. Ha poi aggiunto: "Ci sono giocatori giovani italiani che possono avere grande futuro, sia nelle squadre che in Nazionale".

I convocati della Juventus di Roberto Mancini

Sono sei i giocatori convocati dal commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini.

Oltre a Bonucci, Bernardeschi, Chiellini e Chiellini, c'è anche Manuel Locatelli, diventato un giocatore della Juventus qualche giorno fa, e Moise Kean, ufficializzato nelle ultime ore. La punta si trasferisce alla società bianconera in prestito di due anni più obbligo di riscatto dall'Everton. Moise Kean andrà quindi a sostituire Cristiano Ronaldo, trasferitosi al Manchester United. A tal riguardo la Juventus ha ricavato circa 15 milioni di euro più 8 milioni di euro di bonus dalla partenza del portoghese.