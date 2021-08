Dopo una prima giornata di campionato in cui non si sono verificati clamorosi errori arbitrali, la seconda invece è stata caratterizzata da qualche episodio controverso. I match che hanno fatto più discutere sono Genoa-Napoli, partita terminata 2 a 1 per i campani, Juventus-Empoli, con i toscani vincitori per 1 a 0 all'Allianz Stadium, e Atalanta-Bologna. La partita del Gewiss Stadium è stata caratterizzata da un fallo di mano evidente del terzino emiliano De Silvestri che è sembrato evidente. L'arbitro Orsato ha deciso di non sanzionare con il rigore.

In merito al match dell'Allianz Stadium, poteva essere sanzionato con il rigore il fallo di Luperto su Dybala. Poteva essere espulso Cuadrado dopo la manata alla punta dell'Empoli Mancuso. Infine, sorprende la scelta di Di Bello di annullare il gol di Pandev, gol che avrebbe portato al pareggio dei liguri. Dopo aver assegnato inizialmente il gol, l'arbitro lo ha rivisto alla Var cambiando decisione. Dalle immagini però sembra che sia Meret ad andare contro la punta del Genoa Buksa e non il contrario.

La classifica senza errori arbitrali dopo due giornate di campionato

Questa la classifica della Serie A al netto di alcuni errori determinanti nei match prima menzionati. Al primo posto ci sono un gruppo di club, ovvero Inter, Milan, Atalanta, Roma e Lazio a 6 punti.

Napoli, Udinese, Sassuolo sono a 4 punti, Fiorentina e Bologna a 3 punti e Juventus a 2 punti. Sampdoria, Cagliari, Spezia, Genoa, Empoli sono ad 1 punto, Torino, Verona, Salernitana e Venezia a zero punti. Le società più condizionate dagli errori arbitrali sono l'Atalanta (-2 punti rispetto alla classifica reale), Genoa e Juventus a -1.

Quelle più avvantaggiate invece sono Napoli ed Empoli con un +2 e Bologna a +1.

La classifica reale dopo due giornate di campionato

La classifica reale del campionato dopo due giornate di campionato ci dice che Lazio, Inter, Roma, Milan, Napoli sono prime a 6 punti, Atalanta, Udinese, Sassuolo e Bologna a 4 punti, seguono Fiorentina e Empoli a 3 punti.

Juventus, Sampdoria, Cagliari e Spezia a 1 punto, Genoa, Torino, Verona, Salernitana e Venezia a zero punti.

La terza giornata di campionato

I prossimi giorni saranno dedicati alle nazionali. L'Italia del commissario tecnico Roberto Mancini sarà impegnata contro Bulgaria, Svizzera e Lituania prima della terza giornata di campionato. Di seguito le partite:

Atalanta-Fiorentina, Sampdoria-Inter, Milan-Lazio, Napoli-Juventus, Cagliari-Genoa, Empoli-Venezia, Roma-Sassuolo, Torino-Salernitana, Spezia-Udinese e Bologna-Verona. Subito dopo ci saranno anche le competizioni europee, con Milan, Inter, Atalanta e Juventus che saranno impegnate in Champions League, Napoli e Lazio in Europa League e la Roma in Conference League.