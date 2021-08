La Juventus, dopo la sconfitta contro l'Empoli, si trova a -5 da Inter, Milan, Napoli, Roma e Lazio, le principali rivali insieme all'Atalanta per la vittoria del campionato. Sorprende il modo in cui è maturata, un 1 a 0 all'Allianz Stadium di Torino che sottolinea i problemi nell'impostazione di gioco dei bianconeri. Prima del match contro l'Empoli era stato intervistato dalla Gazzetta il centrocampista del Paris Saint Germain, Marco Verratti. Il nazionale italiano aveva parlato anche del campionato italiano, facendo riferimento ai club che hanno maggiori possibilità di vincere il campionato.

Secondo Verratti, la Juventus è un gradino sopra le altre e si giocherà il titolo con l'Inter. Milan, Napoli e Roma, invece, si giocheranno i posti in Champions League. Il centrocampista ha poi aggiunto: "Mi fa piacere rivedere Mourinho in Serie A, e anche Sarri alla Lazio".

Ha poi parlato anche del Pallone d'Oro, menzionando in particolar modo due dei principali candidati alla vittoria dell'ambito trofeo individuale, ovvero Messi e Jorginho. Per Marco Verratti, dipenderà quali saranno i criteri che saranno utilizzati per premiare il vincitore. Se si baseranno sui risultati ottenuti negli ultimi mesi, il nazionale italiano lo merita più di tutti, in base alla qualità tecnica, invece, l'argentino rimane il principale candidato.

'La Juventus favorita per lo scudetto, lotterà con l'Inter'

"La Juventus, vista la "rosa" che ha, è un gradino sopra. Si gioca il titolo con l’Inter. E poi, un gradino sotto, sarà battaglia Champions tra Milan, Napoli, e Roma". Queste le dichiarazioni di Verratti in riferimento alla lotta per il campionato italiano. Il centrocampista è ritornato anche sulla vittoria dell'Europeo da parte della nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ha dichiarato, infatti, che il successo è stato meritato perché l'Italia è stata una squadra completa. Il centrocampista del Paris Saint Germain ha parlato anche delle ambizioni della nazionale italiana per il Mondiale che si disputerà in Qatar a dicembre 2022. Ha infatti sottolineato: "Come dice il commissario tecnico Roberto Mancini, nessuno vieta di crederci.

E’ un obiettivo, ma bisogna continuare con questa mentalità, dando il 100%".

Il centrocampista Verratti su Donnarumma

Verratti ha voluto parlare anche di Gianluigi Donnarumma, nuovo acquisto del Paris Saint Germain. Ha sottolineato di aver detto al portiere che il Paris Saint Germain ha le ambizioni di vittoria in questa stagione. In merito al ruolo da titolare con i francesi, ha invece dichiarato che Keylor Navas è uno dei portieri migliori al mondo e che per Pochettino non sarà semplice scegliere chi sarà il titolare. Secondo il centrocampista, però, entrambi i portieri avranno la possibilità di giocare tante partite in questa stagione.