Il Monza è vicino a chiudere per Zanellato, centrocampista del Crotone. A centrocampo i pitagorici pensano a Caligara. Allo stesso tempo, il Crotone dovrebbe cedere l'attaccante Emmanuel Riviere all'Ascoli.

Pare difficile per i brianzoli arrivare a Ounas o Nzola e la squadra di Galliani ora si guarda intorno per cercare un bomber all'altezza. Sia il giocatore del Napoli che quello dello Spezia sembrano restii a scendere in Serie B.

Tanti svincolati in Serie B

Tiene banco in questi giorni la presenza di tanti calciatori che risultano svincolati e potrebbero giocare in Serie B nella prossima stagione.

Tra loro c'è chi ha giocato in Serie A e nelle coppe europee. Partendo da Galabinov e Palacio (che hanno tanto mercato), si passa a Paloschi (vicinissimo alla Reggina che pensa a lui se dovesse saltare Di Carmine dall'Hellas Verona e intanto ha praticamente chiuso l'affare Tumminello).

Non solo: sono svincolati per ora anche i difensori Bruno Alves (ex Parma), Tomovic (ex Fiorentina), Maggio (ex Lecce). Tutte vecchie conoscenze della Serie A. E ancora, nella lista svincolati figurano calciatori del calibro di: Cigarini, Ajeti, Danilo, Ariaudo, Capuano, Mbagoku e Di Gaudio.

Il Benevento vuole bomber Inglese

Il Benevento vuole Inglese. L'attaccante del Parma, dopo alcune stagioni negative, ha bisogno di rilanciarsi e non pare essere al centro del progetto tecnico di mister Maresca.

Anche ieri durante il match di Coppa Italia vinto dal Lecce 3-1 al Tardini, Inglese ha giocato solo pochi minuti finali. Una collocazione che inizia a stare stretta al calciatore, il quale vorrebbe diventare parte centrale del progetto tecnico di una squadra. La quale potrebbe essere proprio il Benevento, che sarebbe pronto ad affidargli una maglia da titolare e sarebbe addirittura disposto a vendere Lapadula, pur di arrivare all'ex attaccante del Napoli.

Per Lapadula ci sono stati vari sondaggi ma ancora nessuna offerta ufficiale. Fatto sta che il calciatore potrebbe partire a breve.

Il Lecce ripensa a Dermaku

Il Lecce ripensa a Dermaku per la difesa. Sia Meccariello che Pisacane (giunto nel Salento soltanto lo scorso gennaio) possono considerare conclusa la loro esperienza in giallorosso.

Al loro posto arriverà un difensore di sicuro affidamento, possente e che abbia esperienza. Tutte peculiarità che rispondono al nome di Dermaku, il quale ha giocato nel Lecce già nella scorsa stagione. In questo modo, oltre al giovane difensore Bjarnason arrivato dall'Islanda, mister Marco Baroni avrebbe a disposizione tre pedine di sicuro affidamento come Lucioni, Tuia e, appunto, Dermaku se dovesse arrivare.