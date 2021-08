In Serie B il Como tenta il colpaccio del Calciomercato. Dopo aver provato ad arrivare a Rodrigo Palacio nei giorni scorsi (il calciatore non ha ancora deciso il suo destino, su di lui ci sono anche i forti interessi di Brescia, Pisa e Reggina), ieri il club lombardo neopromosso ha fatto un tentativo per La Gumina. L'attaccante della Sampdoria però avrebbe rifiutato, sperando di potersi giocare le sue chances ancora in serie A.

Il Lecce prende Strefezza

Il Lecce ha chiuso l'affare-Strefezza. L'esterno d'attacco brasiliano arriva al Lecce a titolo definitivo per una cifra vicina ai 600 mila euro.

È un giocatore adatto a giocare sulla destra in attacco nel 4-3-3 di mister Baroni.

Pare probabile dunque che i giallorossi punteranno sul tridente Olivieri- Coda-Strefezza, con Pablo Rodriguez che partirà dalla panchina ma sempre pronto a dare il suo apporto a gara in corso con le sue doti di dribblatore e velocista.

L'Ascoli pensa a Maric, Paloschi vicino alla Reggina

L'Ascoli, che nei giorni scorsi ha fatto un sondaggio per Galabinov, attaccante d'esperienza svincolato attualmente, ha fatto passi avanti per Maric del Monza. Sull'attaccante si è mossa da tempo anche la Cremonese e piacerebbe pure al Crotone.

Il Monza, che è tra i club che hanno speso di più finora, è pronto ad investire ancora.

Il club sta cercando di arrivare ad un colpaccio in attacco: i nomi caldi sono Ounas del Napoli per cui Galliani ha offerto addirittura 16 milioni (8 di fisso più 8 di bonus facilmente raggiungibili) e Nzola dello Spezia. Al momento, entrambi i giocatori sono difficili da raggiungere ma i brianzoli ci proveranno.

La Reggina ha quasi chiuso l'affare Paloschi.

Al calciatore la società di Luca Gallo ha offerto un contratto annuale con opzione per il secondo. Con il suo arrivo, la Reggina darebbe il via libera alla cessione di Montalto al Padova.

La Ternana ha ufficializzato l'acquisto del bomber Alfredo Donnarumma, mentre è stata superata dal Cosenza nell'affare Rigione. Pare che il difensore sia stato affascinato dall'offerta dei calabresi che sono stati più celeri nel chiudere l'affare rispetto alla Ternana.

Rigione, difensore classe 1991, era cercato anche da club di Serie C, ma la scelta è ricaduta sul Cosenza probabilmente anche per la conoscenza con mister Zaffaroni che lo ha conosciuto tempo fa nel ritiro del Chievo Verona.

Pisa e Parma alla ricerca di un attaccante

Il Pisa, se dovesse sfumare l'affare Palacio, pensa a Pietro Iemmello. Il calciatore sarebbe molto apprezzato dal mister toscano D'Angelo e potrebbe essere una buona soluzione per l'attacco.

Il Parma non si ferma a Tutino. Nei giorni scorsi è nato l'interesse dei ducali anche per un altro attaccante: il giovane Correia classe 2001, in forza alla Juventus.