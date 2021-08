L'Inter nelle prossime ore ufficializzerà la cessione di Romelu Lukaku. La punta belga porterà circa 115 milioni di euro, una somma importante che sarà utilizzata in gran parte per attutire il debito accumulato nelle ultime due stagioni a causa dell'emergenza da coronavirus. Tale somma si aggiungerà ai 70 milioni di euro più bonus garantiti dalla partenza di Hakimi, trasferitosi al Paris Saint Germain. Effettuate le cessioni, per l'amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Beppe Ausilio sarà tempo di dedicarsi a rinforzare la rosa nerazzurra, che proverà a confermarsi in Italia e a raggiungere almeno gli ottavi di finale della Champions League.

Potrebbero arrivare due punte e il sostituto di Hakimi sulla fascia destra. Dzeko, Zapata, Kean e Correa sono i nomi che piacciono per il settore avanzato, mentre per la fascia destra il preferito sembra essere Denzel Dumfries del Psv Eindhoven. Si era parlato fino a qualche giorno del possibile acquisto di Nandez dal Cagliari, utile non solo come centrocampista di fascia destra ma anche come mezzala. La cessione inaspettata di Lukaku però, avrebbe portato i nerazzurri a decidere per l'acquisto di Dumfries.

Dumfries possibile acquisto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Inter avrebbe deciso di acquistare Dumfries come centrocampista di fascia destra. L'olandese sarebbe preferito a Nandez per la sua capacità di essere efficace in fase offensiva.

La sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro, somma che l'Inter non avrebbe problemi a garantire al Psv Eindhoven quando sarà ufficializzata la cessione di Lukaku al Chelsea per circa 115 milioni di euro. L'olandese all'Europeo ha dimostrato di essere un giocatore ideale per il 3-5-2, segnando anche un gol decisivo nel girone di qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea per nazionali.

Inoltre è un classe 1996, potrebbe rappresentare quindi il presente e il futuro dell'Inter. Per quanto riguarda invece la fascia sinistra, dovrebbe essere confermato Ivan Perisic nonostante il contratto in scadenza a giugno 2022.

Il possibile mercato dell'Inter

L'Inter dovrebbe affidare la fascia sinistra a Ivan Perisic: il centrocampista croato dovrebbe rimanere a Milano fino a giugno 2022, fino alla scadenza del suo contratto.

La società nerazzurra avrebbe provato ad offrire il prolungamento del contratto al giocatore spalmando l'ingaggio da 4,7 milioni di euro a stagione che attualmente percepisce. Il giocatore avrebbe deciso di non accettare l'offerta. Dovrebbe quindi lasciare a parametro zero l'Inter a giugno 2022. Come Perisic anche Marcelo Brozovic va in scadenza di contratto alla fine della prossima stagione.