In casa Inter sono ore molto calde con le sirene di mercato provenienti da Premier League e Liga per i due attaccanti titolari, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Per il Toro non sono arrivate offerte ufficiali, mentre per Big Rom è stata già rispedita al mittente la prima proposta di 100 milioni di euro del Chelsea più il cartellino di uno tra Timo Werner e Marcos Alonso. Non sono esclusi rilanci nelle prossime ore e per questo motivo i nerazzurri avrebbero cominciato a muoversi per non farsi trovare impreparati. Il nome caldo è quello di Dusan Vlahovic, che sta avendo difficoltà a rinnovare il contratto, in scadenza a giugno 2023, con la Fiorentina.

Inter su Vlahovic

Il nome caldo in casa Inter per rinforzare il reparto d'attacco sarebbe quello di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2023 con la Fiorentina e le trattative per il rinnovo stentano a decollare. Il giocatore ha dimostrato di saper giocare sia da prima che da seconda punta e per questo motivo i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su di lui qualora dovesse andare via uno tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, su cui c'è il forte pressing del Chelsea nelle ultime ore, con i Blues disposti a mettere sul piatto 130 milioni di euro.

Il classe 2000 sembra aver fatto il salto di qualità nell'ultima stagione con la maglia dei viola, avendo messo a segno ben ventuno reti e collezionato tre assist in trentasette partite di campionato.

Numeri importanti per un giocatore così giovane, con la Fiorentina che vorrebbe blindarlo ma senza rinnovo sarà costretta ad ascoltare eventuali proposte visto che questa potrebbe essere l'ultima estate in cui possa venderlo ad una cifra congrua, dato che l'anno prossimo sarebbe ad un anno dalla scadenza.

La richiesta della Fiorentina

Come detto, questa potrebbe essere l'ultima estate in cui la Fiorentina può vendere Dusan Vlahovic ad un prezzo congruo al suo reale valore, visto il contratto in scadenza a giugno 2023. Per questo motivo, i viola non sarebbero disposti a concedere sconti all'Inter in caso di trattativa nelle prossime settimane.

Il club di Rocco Commisso valuta il centravanti serbo per una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro, escludendo il possibile inserimento di una contropartita tecnica nell'affare. Ma non è escluso che tale certezza possa vacillare mettendo sul piatto uno tra Andrea Pinamonti e Roberto Gagliardini. vista la necessità della viola di rinforzarsi in attacco e in mezzo al campo. Con una proposta di 50 milioni di euro più una contropartita tecnica, dunque, i nerazzurri potrebbero mettere le mani sull'attaccante classe 2000, realizzando anche una plusvalenza con la cessione di uno tra Pinamonti e Gagliardini.