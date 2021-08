Arrigo Sacchi non ha utilizzato mezzi termini per commentare il rendimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il portoghese, da pochi giorni, è diventato un nuovo calciatore del Manchester United dopo aver rivelato ai bianconeri di non voler far parte più del progetto. Il suo cartellino dovrebbe essere stato pagato circa 15 milioni di euro più otto di bonus. Nemmeno le sue prestazioni hanno consentito alla società di Andrea Agnelli di alzare la tanto desiderata Champions League.

"Ma con Ronaldo la Juventus cosa ha vinto in Europa? Niente. Se non hai idee o se non sai svilupparle non vai lontano.

Potrai vincere in Serie A, ma in Champions no”. Ha riferito l'ex allenatore del Milan tramite un'intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

La Juventus punterebbe Icardi per gennaio e vorrebbe riportare Miralem Pjanic alla Continassa

La Juventus vorrebbe concludere qualche operazione di mercato nelle ultime ore rimanenti ma dovrà rinunciare a Mauro Icardi. L' attaccante argentino dovrebbe rimanere al Paris Saint Germain a prescindere da quello che sarà il futuro di Kylian Mbappe, cercato dal Real Madrid. L'argentino, però, potrebbe approdare alla corte di Massimiliano Allegri durante la sessione invernale. Il suo cartellino avrebbe sempre un valore di circa 50 milioni di euro.

La punta, oltre ad Alvaro Morata, sarà Moise Kean che ritorna alla Continassa per circa 28 milioni di euro pagabili in tre esercizi. Discorsi aperti per Miralemi Pjanic che non sarebbe più considerato centrale nel progetto tecnico del Barcellona di Ronald Koeman. Il calciatore avrebbe accettato il ritorno a Torino ma non vorrebbe rinunciare allo stipendio che percepisce in Catalogna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per questo motivo, i bianconeri dovrebbero farsi carico di almeno metà dell'ingaggio che ammonta a circa 8 milioni di euro, mentre la restante parte spetterà ai blaugrana. La formula per il trasferimento dovrebbe essere un prestito biennale con diritto di riscatto. Prima dovrebbe essere ceduto Aaron Ramsey che non ha convinto lo staff tecnico soprattutto per i troppi problemi fisici.

Il suo valore sarebbe di circa 8 milioni di euro.

Non si dovrebbe muovere Luca Pellegrini. Il terzino avrebbe rifiutato anche alcune proposte provenienti dalla Premier League e sarà utilizzato come vice di Alex Sandro. Dovrebbe invece partire il giovane difensore Radu Dragusin. Il rumeno sarebbe cercato dal Cagliari e dalla Sampdoria anche si il club genovese appare in leggero vantaggio. Il difensore ha già avuto la possibilità di esordire in tutte le competizioni la scorsa stagione sotto la guida di Andrea Pirlo.